Okan Buruk’tan Alman hakem isyanı! O ülkeden atama istedi

Yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak isteyen Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young boys ile karşı karşıya geldi. Cimbom, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği karşılaşmadan 3-2 yenik ayrıldı.
Yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak isteyen Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young boys ile karşı karşıya geldi. Cimbom, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği karşılaşmadan 3-2 yenik ayrıldı.
2. YARI VURGUSU
Teknik Direktör Okan Buruk, kaderi İstanbul'da belirlenecek turun ilk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Buruk; "Çok erken bir gol yedik. Bizim hatamızdı. Açık yakalandık ve geçiş yedik. Moralsiz ve moral vererek başladık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı ama 2. golü yedik. Ziyech ile bloklar arasında oynayabilecek bir ismi almak istedik. Batshuayi ile golleri bulduk. 2. yarı çok daha iyi oynadık. Bu da bize umut verdi. Eğer kendi kalitemizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyorum. Yaptığımız hatalar ve yediğimiz goller... Savunma olarak çok daha iyisini yapmamız lazımdı." dedi.
AZERBAYCAN'DAN HAKEM İSTEDİ
İkinci maç için de düşüncelerini aktaran deneyimli çalıştırıcı; "Kazanacağımızdan ümitliyim. Hakemin oyunu yönetmesi beni çok rahatsız etti. Çok gereksiz kartlar gösterdi. Oyunu durdurdu. Bu seviyede çok daha fazlasını bekliyorsunuz. İsviçre'de oynuyoruz ama Alman hakem geliyor. Buraya da arabayla gelmiştir. Oyuncularınızla sorunu olan bir hakem geliyor. Azerbaycan'daki bir hakemi Türk takımlarının maçlarına atamıyorlar. İnşallah atarlar da durumu eşitlemiş oluruz." diye konuştu.
ELLERİNİ KOLLARINI BAĞLAYACAĞIZ
Penaltı pozisyonunu da değerlendiren Buruk; Oyuncuların iki elleri kapalı şekilde atlamalarını istiyorlar. Artık yakında ellerini kollarını bağlayacağız. Üstüne sarı kart ve kırmızı kart veriyorlarsa bunu yapacağız artık." ifadelerini kullandı.
MUSLERA VE DAVINSON AÇIKLAMASI
Karşılaşmanın ikinci devresine çıkmayan Muslera'nın durumunu da açıklayan deneylimli antrenrör; "Nando Muslera'nın bir ağrısı var, ikinci maça yetişecek diye düşünüyorum. Kaan geri dönüyor, Davinson'a bakacağız. Önümüzde 6 gün var, yetiştirmeye çalışacağız. Davinson çok değerli biri. Bugünkü maçta bunu hissettik. Oynatma imkanımız olursa düşüneceğiz. Kaan'ın dönüşü olumlu olacak. Ben taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Burada kaybettik ama kendi sahamızda daha iyisini yapacağız. Galatasaray, İsviçre takımlarını sever. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar istediğini göstereceğiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.