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Okan Buruk'tan Alman hakem isyanı! O ülkeden atama istedi

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk; "İsviçre takımının maçına Almanya'dan hakem veriyorlar. Buraya arabayla gelmiştir. Bize de Azerbaycan'dan hakem atasınlar da durumu eşitleyelim" tepkisini gösterdi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 00:56 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 00:56
Okan Buruk’tan Alman hakem isyanı! O ülkeden atama istedi

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Yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak isteyen Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young boys ile karşı karşıya geldi. Cimbom, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği karşılaşmadan 3-2 yenik ayrıldı.

Okan Buruk karşılaşmayı tribünden takip ettiOkan Buruk karşılaşmayı tribünden takip etti

2. YARI VURGUSU

Teknik Direktör Okan Buruk, kaderi İstanbul'da belirlenecek turun ilk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Buruk; "Çok erken bir gol yedik. Bizim hatamızdı. Açık yakalandık ve geçiş yedik. Moralsiz ve moral vererek başladık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı ama 2. golü yedik. Ziyech ile bloklar arasında oynayabilecek bir ismi almak istedik. Batshuayi ile golleri bulduk. 2. yarı çok daha iyi oynadık. Bu da bize umut verdi. Eğer kendi kalitemizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyorum. Yaptığımız hatalar ve yediğimiz goller... Savunma olarak çok daha iyisini yapmamız lazımdı." dedi.

Okan BurukOkan Buruk

AZERBAYCAN'DAN HAKEM İSTEDİ

İkinci maç için de düşüncelerini aktaran deneyimli çalıştırıcı; "Kazanacağımızdan ümitliyim. Hakemin oyunu yönetmesi beni çok rahatsız etti. Çok gereksiz kartlar gösterdi. Oyunu durdurdu. Bu seviyede çok daha fazlasını bekliyorsunuz. İsviçre'de oynuyoruz ama Alman hakem geliyor. Buraya da arabayla gelmiştir. Oyuncularınızla sorunu olan bir hakem geliyor. Azerbaycan'daki bir hakemi Türk takımlarının maçlarına atamıyorlar. İnşallah atarlar da durumu eşitlemiş oluruz." diye konuştu.

Okan BurukOkan Buruk

ELLERİNİ KOLLARINI BAĞLAYACAĞIZ

Penaltı pozisyonunu da değerlendiren Buruk; Oyuncuların iki elleri kapalı şekilde atlamalarını istiyorlar. Artık yakında ellerini kollarını bağlayacağız. Üstüne sarı kart ve kırmızı kart veriyorlarsa bunu yapacağız artık." ifadelerini kullandı.

Okan BurukOkan Buruk

MUSLERA VE DAVINSON AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ikinci devresine çıkmayan Muslera'nın durumunu da açıklayan deneylimli antrenrör; "Nando Muslera'nın bir ağrısı var, ikinci maça yetişecek diye düşünüyorum. Kaan geri dönüyor, Davinson'a bakacağız. Önümüzde 6 gün var, yetiştirmeye çalışacağız. Davinson çok değerli biri. Bugünkü maçta bunu hissettik. Oynatma imkanımız olursa düşüneceğiz. Kaan'ın dönüşü olumlu olacak. Ben taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Burada kaybettik ama kendi sahamızda daha iyisini yapacağız. Galatasaray, İsviçre takımlarını sever. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar istediğini göstereceğiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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