Okan Buruk’tan Alman hakem isyanı! O ülkeden atama istedi

Okan Buruk karşılaşmayı tribünden takip etti

2. YARI VURGUSU

Teknik Direktör Okan Buruk, kaderi İstanbul'da belirlenecek turun ilk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Buruk; "Çok erken bir gol yedik. Bizim hatamızdı. Açık yakalandık ve geçiş yedik. Moralsiz ve moral vererek başladık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı ama 2. golü yedik. Ziyech ile bloklar arasında oynayabilecek bir ismi almak istedik. Batshuayi ile golleri bulduk. 2. yarı çok daha iyi oynadık. Bu da bize umut verdi. Eğer kendi kalitemizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyorum. Yaptığımız hatalar ve yediğimiz goller... Savunma olarak çok daha iyisini yapmamız lazımdı." dedi.