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Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray için her yere gideceğim

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Young Boys maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların yıldızı, sosyal medyadan dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 20:45 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 20:45
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray için her yere gideceğim

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçınd Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta skoru 2-2'ye getirse de rakibine 3-2 yenilerek turu İstanbul'daki rövanşa bıraktı. Sarı kırmızılılarda dün en çok dikkat çeken konulardan biri de Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık pazubenti takmamasıydı.

Mauro Icardi kaptanlık bandını taktıMauro Icardi kaptanlık bandını taktı

Kritik randevuda sahaya kaptan olarak çıkan Fernando Muslera, ilk yarının son anlarında sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Deneyimli file bekçisinin ardından bant bu kez Icardi'nin kolunda görüldü. Kerem Aktürkoğlu ise takmadı.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu, kaptanlık konusunda yaptığı açıklamada; "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." ifadelerini kullandı.

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