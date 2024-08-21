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Trabzonspor'da peş peşe ayrılıklar! Devamı da gelecek

Yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında birçok isimle temaslarını sürdüren Trabzonspor'da üst üste ayrılık açıklamaları geldi. Bordo mavililer kadrosunu güçlendirmek amacıyla yapacağı takviyeler için yer açmaya çalışırken diğer yandan kadroda düşünülmeyen veya geleceğinden umutlu oyuncuları gönderiyor. Ancak ayrılıklara yenileri de eklenecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 17:59 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 18:14
Trabzonspor’da peş peşe ayrılıklar! Devamı da gelecek

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Uzun süredir uzak kaltığı şampiyonluk hedefini bu kez tutturmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer diğer yandan boşluk oluşturmak ve yeteneklerinden umutlu olduğu isimleri yetişmeleri amacıyla göndermeyi sürdürüyor. Son dakika gelişmelerinin hızlı şekilde yaşandığı Fırtına'da yeni ayrılıklar da gündemde. İşte son durum.

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Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsil eden Trabzonspor, St. Gallen ile İsviçre'de karşu karşıya gelecek. Bordo mavililerin tek hedefi Trabzon'da oynanacak zorlu randevu öncesinde elde edeceği skorla avantajı yakalayarak işi bitirmek. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri aynı zamanda son 3 karşılaşmada gol atamamanın verdiği stres ve taraftarda yaşattığı üzüntüyü de ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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Trabzonspor'da bir yandan transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Fırtına bugüne kadar gönderdiği isimlere birkaç oyuncu daha ekleyerek kadrosunda önemli bir tasarrufa gitti. Transferlerin hepsi KAP'a bildirildi.

Göktan GürpüzGöktan Gürpüz

İLK AYRILIK GÖKTAN GÜRPÜZ

Trabzonspor'un gönderdiği futbolculardan ilki Göktan Gürpüz oldu. Gurbetçi oyuncu için Fatih Karagümük ile kiralık anlaşması yapıldı. KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Murat Cem AkpınarMurat Cem Akpınar

MURAT CEM AKPINAR'DAN 15 MİLYON LİRA

Bordo mavililerin uzun süredir kadrosunda tuttuğu ve son senelerde de kiraladığı Murat Cem Akpınar'ın smzleşmesi feshedilerek takımla ilişkisi kesildi. Sakaryaspor ile de transferi konusunda el sıkışıldı. KAP'a yapılan bildirimde; "Sakaryaspor A.Ş., Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-TL + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca Sakaryaspor A.Ş., Kulübümüze; futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinden, Kulübümüze ödenen/ödenecek bedellerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %30'unu ödeyecektir. Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar arasındaki 01.06.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Batuhan KörBatuhan Kör

BATUHAN İÇİN BONSERVİS

Abdullah Avcı döneminin genç transferlerinden biri olarak takıma kazandırılan ancak forma şansı bulaayan Batuhan Şen de Van Spor FK'ya gönderildi. Ayrıca sözleşmesi de feshedildi. Doğu Anadolu ekibiyl yapılan anlaşma için; "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör'ün, Van Spor FK'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Van Spor FK, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 7.000.000.-TL ödeme yapacaktır. Ayrıca Van Spor FK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 5.000.000.-TL ile futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir." denilerek mali şartlar duyuruldu.

Batuhan Kör'ün anlaşmasının feshine yönelik ise "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör arasındaki 26.01.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

Hakan YeşilHakan Yeşil

HAKAN PENDİK'E

Uzun süredir takımda olmasına rağmen forma şansı bulamayan isimlerden biri olan Hakan Yeşil, Pendikspor'un yolunu tuttu. İstanbul ekibi genç futbolcu için bonservis ödeyecek. KAP açıklamasında; "Profesyonel futbolcumuz Hakan Yeşil'in, Pendikspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Pendikspor A.Ş., Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 11.000.000.-TL ödeme yapacaktır." diye belirtildi.

Hakan için Trabzonspor sözleşme feshi bildiriminde de bulunarak; "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hakan Yeşil arasındaki 01.06.2024 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Taxiarchis FountasTaxiarchis Fountas

YENİ AYRILIKLAR YOLDA

Trabzonspor'un kadrosunda yer vermeyi düşünmeyerek gönderdiği futbolcuların ardından listeye yeni isimler eklenecek. Özellikle orta saha ve forvet bölgesine yapılacak takviyeler için bu şart. Şu an ayrılmaya en yakın isimler ise Taxiarchis Fountas, Tonio Teklic, Mislav Orsic ve Stefano Denswil. Ancak Hollandalı futbolcu için net bir girişim yok. Sözleşme feshi konusunda da maaşının yüksek olmasından dolayı da istenen seviyeye gelmesi zor gibi gözüküyor. Orsic'in Dinamo Zagreb'e kiralanması konusunda bazı iddialar ortaya atıldı ancak yine resmi bir öneri yok. Fountas ile ülkesinin takımları ilgileniyor. Teklic'in Süper Lig'den bir takıma veya yine Hırvatistan'a gönderilme ihtinali var.

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