Mikayil Faye

FAYE İÇİN HAMLE Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporuyla Beşiktaş'ın istediği isimler arasında Mikayil Faye de bulunuyor. Barcelona'nın 20 yaşındaki stoper için girişimlerini sürdüren yönetim, en kısa sürede bu süreci de tamamlamak amacında.

Mikayil Faye Ancak genç futbolcunun talipleri giderek artıyor. Daha önce Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi önemli isimleri ikna etmeyi başaran siyah beyazlılarda hedef yine mutlu sona ulaşabilmek.

Mikayil Faye



SAVAŞ ÇIKTI İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre ise; Porto, Monaco, Milan, Rennes ve Lille'in ardından PSV Eindhoven da Faye'yi Barcelona'dan istiyor.