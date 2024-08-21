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Beşiktaş istedi kıymete bindi! Transferde adeta savaş çıktı

Trendyol Süper Lig'deki ilk iki maçını kazanarak sezona çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, transferde de önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Kartal, listedeki isimler için görüşmelerine hız verirken bir yıldız ile ilgili çok sayıda takım devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 20:37 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 20:37
Beşiktaş istedi kıymete bindi! Transferde adeta savaş çıktı

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Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş, ilk iki haftada oynadığı Samsunspor ve Antalyaspor maçlarını kazanarak 6 puanla sezona merhaba dedi. Siyah beyazlılar, iki krımızı beyazlı ekip karşısında bulduğu 6 golle de taraftarlarından tam not aldı.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk Avrupa maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Siyah beyazlı ekip, Lugano deplasmanından avantajla dönerek İstanbul'da işi bitirmek ve gruplara kalmak amacında.

Ciro Immobile ligde çıktığı 2 maçta 2 gol attı. Süper Kupa'da da fileleri 2 kez havalandırdıCiro Immobile ligde çıktığı 2 maçta 2 gol attı. Süper Kupa'da da fileleri 2 kez havalandırdı

Bugüne kadar yaptığı transferlerle adından söz ettiren Kara Kartal'da yeni takviyeler de yolda. Dünya yıldızları ile donattığı kadrosuna farklı hamleler de yapmayı planlayan yönetim, temaslarına hız verdi.

Mikayil FayeMikayil Faye
FAYE İÇİN HAMLE

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporuyla Beşiktaş'ın istediği isimler arasında Mikayil Faye de bulunuyor. Barcelona'nın 20 yaşındaki stoper için girişimlerini sürdüren yönetim, en kısa sürede bu süreci de tamamlamak amacında.

Mikayil FayeMikayil Faye

Ancak genç futbolcunun talipleri giderek artıyor. Daha önce Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi önemli isimleri ikna etmeyi başaran siyah beyazlılarda hedef yine mutlu sona ulaşabilmek.

Mikayil FayeMikayil Faye

SAVAŞ ÇIKTI

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre ise; Porto, Monaco, Milan, Rennes ve Lille'in ardından PSV Eindhoven da Faye'yi Barcelona'dan istiyor.

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