Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş, ilk iki haftada oynadığı Samsunspor ve Antalyaspor maçlarını kazanarak 6 puanla sezona merhaba dedi. Siyah beyazlılar, iki krımızı beyazlı ekip karşısında bulduğu 6 golle de taraftarlarından tam not aldı.
Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş, ilk iki haftada oynadığı Samsunspor ve Antalyaspor maçlarını kazanarak 6 puanla sezona merhaba dedi. Siyah beyazlılar, iki krımızı beyazlı ekip karşısında bulduğu 6 golle de taraftarlarından tam not aldı.
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk Avrupa maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Siyah beyazlı ekip, Lugano deplasmanından avantajla dönerek İstanbul'da işi bitirmek ve gruplara kalmak amacında.
Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporuyla Beşiktaş'ın istediği isimler arasında Mikayil Faye de bulunuyor. Barcelona'nın 20 yaşındaki stoper için girişimlerini sürdüren yönetim, en kısa sürede bu süreci de tamamlamak amacında.
Ancak genç futbolcunun talipleri giderek artıyor. Daha önce Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi önemli isimleri ikna etmeyi başaran siyah beyazlılarda hedef yine mutlu sona ulaşabilmek.
İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre ise; Porto, Monaco, Milan, Rennes ve Lille'in ardından PSV Eindhoven da Faye'yi Barcelona'dan istiyor.