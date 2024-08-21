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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Beşiktaş da peşindeydi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşı Fenerbahçe'de arayışlar başladı. Kanarya bu doğrultuda Süper Lig'in yıldız ismini gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 12:54 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 12:54
Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Kanarya, kadrosunu da buna göre hazırlıyor.

Süper Lig’in yıldızı Yasin Özcan Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

İlk olarak Levent Mercan'a imza attıran sarı lacivertliler; ardından Oğuz Aydın, Saint Maximin, Cenk Tosun ve En Nesyri transferlerini noktaladı.

Süper Lig’in yıldızı Yasin Özcan Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

Özellikle Saint Maximin'in performansı büyük beğeni toplarken, En Nesyri de ilk 11'de çıktığı Göztepe karşılaşmasında gösterdiği performansla alkış aldı.

Süper Lig’in yıldızı Yasin Özcan Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

FERDİ KADIOĞLU BİLMECESİ

Fenerbahçe'de gündemin bir numaralı sırasında Ferdi Kadıoğlu ismi var. Sarı lacivertlilerin milli yıldızının takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Süper Lig’in yıldızı Yasin Özcan Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

Kanarya, Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu için net 35 milyon euro gelir elde etmenin peşinde. İngiliz kulübü ise bu rakama çıktı ancak bonus destekli ödemek istiyor.

Süper Lig’in yıldızı Yasin Özcan Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

Brighton ile anlaşan ve transferin bir an önce sonlandırılmasını isteyen Ferdi Kadıoğlu da süreci beklemeye geçti.

Süper Lig’in yıldızı Yasin Özcan Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

SÜPER LİG'İN YILDIZINA KANCA

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşı Fenerbahçe'de arayışlar başladı. Kanarya bu doğrultuda Süper Lig'in yıldız ismini gündemine aldı.

Süper Lig’in yıldızı Yasin Özcan Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

Kasımpaşa'dan Yasin Özcan için girişimlerine başlayan sarı lacivertliler İstanbul ekibiyle sözlü görüşme gerçekleştirdi.

Süper Lig’in yıldızı Yasin Özcan Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

Kasımpaşa'nın bu transferden beklentisinin 5 milyon euro olduğu vurgulandı.

Süper Lig’in yıldızı Yasin Özcan Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

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