Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Kanarya, kadrosunu da buna göre hazırlıyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Kanarya, kadrosunu da buna göre hazırlıyor.
İlk olarak Levent Mercan'a imza attıran sarı lacivertliler; ardından Oğuz Aydın, Saint Maximin, Cenk Tosun ve En Nesyri transferlerini noktaladı.
Özellikle Saint Maximin'in performansı büyük beğeni toplarken, En Nesyri de ilk 11'de çıktığı Göztepe karşılaşmasında gösterdiği performansla alkış aldı.
FERDİ KADIOĞLU BİLMECESİ
Fenerbahçe'de gündemin bir numaralı sırasında Ferdi Kadıoğlu ismi var. Sarı lacivertlilerin milli yıldızının takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.
Kanarya, Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu için net 35 milyon euro gelir elde etmenin peşinde. İngiliz kulübü ise bu rakama çıktı ancak bonus destekli ödemek istiyor.
Brighton ile anlaşan ve transferin bir an önce sonlandırılmasını isteyen Ferdi Kadıoğlu da süreci beklemeye geçti.
SÜPER LİG'İN YILDIZINA KANCA
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşı Fenerbahçe'de arayışlar başladı. Kanarya bu doğrultuda Süper Lig'in yıldız ismini gündemine aldı.
Kasımpaşa'dan Yasin Özcan için girişimlerine başlayan sarı lacivertliler İstanbul ekibiyle sözlü görüşme gerçekleştirdi.
Kasımpaşa'nın bu transferden beklentisinin 5 milyon euro olduğu vurgulandı.