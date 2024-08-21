Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Beşiktaş da peşindeydi

Fenerbahçe'de gündemin bir numaralı sırasında Ferdi Kadıoğlu ismi var. Sarı lacivertlilerin milli yıldızının takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Kanarya, Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu için net 35 milyon euro gelir elde etmenin peşinde. İngiliz kulübü ise bu rakama çıktı ancak bonus destekli ödemek istiyor.