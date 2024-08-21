Trabzonspor’da Nwakaeme şoku! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da şoke eden bir gelişme yaşandı.

Fırtına'da sakatlanan Anthony Nwakaeme kadrodan çıkarıldı.

Nwakaeme, Rapid Wien karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır."