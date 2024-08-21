SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Fırtına'da sakatlanan Anthony Nwakaeme kadrodan çıkarıldı. İşte yapılan açıklama...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 09:14 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 09:14
Trabzonspor’da Nwakaeme şoku! Kadrodan çıkarıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da şoke eden bir gelişme yaşandı.

Fırtına'da sakatlanan Anthony Nwakaeme kadrodan çıkarıldı.

Nwakaeme, Rapid Wien karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.Nwakaeme, Rapid Wien karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır."

Trabzonsporun milli yıldızı Okay Yokuşludan önemli açıklamalar!Trabzonsporun milli yıldızı Okay Yokuşludan önemli açıklamalar!
Trabzonspor'un milli yıldızı Okay Yokuşlu'dan önemli açıklamalar!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel’in ayak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı... Röntgeni ortaya çıktı
Fahiş kira artışına son! Kira sözleşmesinde yeni dönem! Artık e- Devlet üzerinden yapılacak
Reha Muhtar entübe edildi | Deniz Uğur sosyal medya hesabından mesajları ifşaladı! Nilüfer’den ilk açıklama geldi
Emekliye yüksek promosyon fırsatı: Ödemeler nasıl artırılır? Nelere dikkat edilmeli? Hangi banka ne kadar veriyor?
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon
Fatih’teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik’in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
Yurt dışı alışverişlerinde vergi ve limit değişti! Yeni düzenleme yürürlükte
Eren Erdem CHP’den istifa etti! Murat Ongun ve CHP yönetimini yerden yere vurdu: 100 yıllık partiyi belediye başkanın oyuncağı yaptınız
Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor
ABD Başkanı Biden’dan nükleer savaş planı: Gizli belge ortaya çıktı | Rusya, Çin ve Kuzey Kore...
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanya’da yakalandı
CANLI TAKİP | Blinken’dan ateşkes oyunu! Müzakereler devam ederken Gazze’de saldırılar arttı
Soykırımcı İsrail’in sözcülüğüne soyunan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Hamdan’dan sert tepki: İsrail 76 yıldır Filistinli öldürüyor
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
Skandallar bitmiyor: CHP’li Antalya Döşemaltı Belediyesi’ne 100 milyon TL’lik haciz! Menderes Dal boş kalan makam odasında poz verdi
SON DAKİKA