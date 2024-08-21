Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Hayatımdaki en olumsuz maçtı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile ilk maçta karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teklnik Direktör Abdullah Avcı, zorlu randevu öncesinde açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile ilk maçta karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teklnik Direktör Abdullah Avcı, zorlu randevu öncesinde açıklamalarda bulundu.
"OYUNCULARIMIZLA YÜZLEŞTİK"
Rapid maçının ardından takımın kötü olduğuna dair soruyu yanıtlayan Avcı; "Geçen hafta oynaıdğımız son Rapid maçı. Antrenörlük hayatımın en olumsuz maçıydı. Rakibe saygı duymak gerekir ancak bizim o gün sahadan sonuç ne olursa olsun kafamız dik çıkmamız gerekiyordu. Oyun ekibimi de oyuncularımı da yordu. Bu oyun artık çok detayların girdiği, kendine göre çevirip çeviremediğin... Planı ve organizasyonu uygulamadığın zaman sonucu alamıyorsun. Ve görüntüde hiç hoş değil. Bunu başaramadık. Haftanın ilk gününü oynadığımız maça ayırdık. Hem bireysel olarak hem de sahanın içi olarak. İnteraktif bir şekilde yüzleşerek değerlendirmelerde bulunduk. Rapid karşısında geriye giden oyun hepimizi üzmüştür. Oyuncularımızla yüzleştik. Son 3-4 antrenmanda yukarı doğru giden bir ivme var. Bunun sahaya yansımasını bekliyoruz. Rakibe göre, performansa göre. Oyuncu değişiklikleri var. Cezalı ve sakatlarımız var. Performansa göre, rakibin çözüm noktalarına göre seçimlerimiz olacak" dedi.
TRABZONSPOR KARAKTERİ İLE YARIŞACAK
Ukraynalı yeni transfer Arseniy Batagov ve yaz tescil dönemi ile ilgili beklentileri sorulan deneyimli teknik direktör; "Biz ona Arsen diyoruz. Kendisi de öyle istiyor. Arsen potansiyelli bir oyuncu. Adaptasyon sürecinde ve iyi gidiyor. Milli takım arası da var. Yarın bizimle beraber. Daha sonrası için takımın içinde olacak diye beklentimiz var. 2 transfer yaparsak devre arasına kadar çalışmamız olmayacak. Bazen oyuncu gitmek istemiyor bazen fırsat transferi çıkıyor. Trabzonspor parayla değil karakteriyle yarışacak. Diğer takımlar gibi bir durumumuz yok." ifadelerini kullandı.
Sonucun iki taraf için de önemli olduğunu vurgulayan Avcı; "Rakip için de bizim için de kazanmamız gereken bir maç. Umarım yarın karşılığını alırız." dedi.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, rakiplerini; "Sayısal eksiklerine rağmen gollerin büyük birçoğunu baskıdan bulan bir takım. Artık oyunu nasıl oynadığınla alakalı bir durum yok. Neyi nerede yaptığını önemi var. En üst seviyedeki maçlarda görebiliyorsun. Taçlarda bile... Umarım yarın en doğru hareketleri yapan taraf oluruz." sözleriyle değerlendirdi.
Transfer konusunda ise çalışmalarının devam ettiğini dile getiren başarılı çalıştırıcı "Kenar oyunları önemli. Zaman zaman çözüm noktasıdır. Son dönemde iş yapmış isimlere bakınca pivot forvetler ön planda. Ama bunun fiyatı da var. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım milli takım öncesi gerçekleşir." sözlerini sarf etti.