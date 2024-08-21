Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Hayatımdaki en olumsuz maçtı

Sonucun iki taraf için de önemli olduğunu vurgulayan Avcı; "Rakip için de bizim için de kazanmamız gereken bir maç. Umarım yarın karşılığını alırız." dedi.

Abdulalh Avcı

Teknik Direktör Abdullah Avcı, rakiplerini; "Sayısal eksiklerine rağmen gollerin büyük birçoğunu baskıdan bulan bir takım. Artık oyunu nasıl oynadığınla alakalı bir durum yok. Neyi nerede yaptığını önemi var. En üst seviyedeki maçlarda görebiliyorsun. Taçlarda bile... Umarım yarın en doğru hareketleri yapan taraf oluruz." sözleriyle değerlendirdi.

Transfer konusunda ise çalışmalarının devam ettiğini dile getiren başarılı çalıştırıcı "Kenar oyunları önemli. Zaman zaman çözüm noktasıdır. Son dönemde iş yapmış isimlere bakınca pivot forvetler ön planda. Ama bunun fiyatı da var. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım milli takım öncesi gerçekleşir." sözlerini sarf etti.