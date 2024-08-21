Galatasaray’da dev transfer iptal oldu! İşte nedeni...

Galatasaray bir yandan saha içi çalışmalarına devam ederken, diğer yandan transfer görüşmelerini de sürdürüyor.

MAXIM DE CUYPER İPTAL

Sarı kırmızılılar sol bek bölgesi için Maxim De Cuyper ismini gündemine almıştı. Ancak Club Brugge'ün bu transfer için 16 milyon euro istemesi masadan kalkılmasına sebep oldu.