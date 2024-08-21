Galatasaray’da dev transfer iptal oldu! İşte nedeni...

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeniden ipi göğüslemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeniden ipi göğüslemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı tarihi bir mağlubiyet alan Aslan, ligde çıktığı ilk 2 karşılaşmadan ise 6 puan aldı.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Geçtiğimiz sezon 3 eleme turu birden geçerek adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıran Galatasaray, ülkemizi yine devler arenasında temsil etmek istiyor.
Sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'u geçip, yeni formatta mücadele etmenin peşinde.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray bir yandan saha içi çalışmalarına devam ederken, diğer yandan transfer görüşmelerini de sürdürüyor.
Derrick Köhn'den memnun olmayan Galatasaray, sol bek için arayışlarını sürdürürken yıldız ismin transferinden vazgeçildiği öğrenildi.
MAXIM DE CUYPER İPTAL
Sarı kırmızılılar sol bek bölgesi için Maxim De Cuyper ismini gündemine almıştı. Ancak Club Brugge'ün bu transfer için 16 milyon euro istemesi masadan kalkılmasına sebep oldu.