Resmi teklif yapıldı! İşte Galatasaray’ın yeni beki!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sol bek transferi için kolları sıvadı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sol bek transferi için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma transfer olan Derrick Köhn beklentileri karşılayamadı.
İlk maçlarında oldukça iyi performans sergileyen ve gol katkısı da sunmayı başaran Alman oyuncu, defansif zaafları nedeniyle Okan Buruk'un gözüne giremedi.
Uzun süre Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri yapan Köhn, Alman hükümetinin vatandaşlarını Rusya'ya göndermeme kararı nedeniyle transfer olmamıştı.
Derrick Köhn'ün Galatasaray'a kalıp kalmayacağı bilinmezliğini korurken, sarı kırmızılıların sol bek arayışı da hız kazandı.
JAKOBS İÇİN RESMİ TEKLİF
Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Aslan, Monaco forması giyen İsmail Jakobs için resmi teklif yaptı.
Sarı kırmızılılar, sol bek oyuncusu için 1 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif sundu.