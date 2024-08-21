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Resmi teklif yapıldı! İşte Galatasaray'ın yeni beki!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Derrick Köhn yerine bir sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 15:24 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 15:24
Resmi teklif yapıldı! İşte Galatasaray’ın yeni beki!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sol bek transferi için kolları sıvadı.

Resmi teklif yapıldı: İşte Galatasaray’ın yeni beki! Derrick Köhn yerine İsmail Jakobs

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma transfer olan Derrick Köhn beklentileri karşılayamadı.

Resmi teklif yapıldı: İşte Galatasaray’ın yeni beki! Derrick Köhn yerine İsmail Jakobs

İlk maçlarında oldukça iyi performans sergileyen ve gol katkısı da sunmayı başaran Alman oyuncu, defansif zaafları nedeniyle Okan Buruk'un gözüne giremedi.

Resmi teklif yapıldı: İşte Galatasaray’ın yeni beki! Derrick Köhn yerine İsmail Jakobs

Uzun süre Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri yapan Köhn, Alman hükümetinin vatandaşlarını Rusya'ya göndermeme kararı nedeniyle transfer olmamıştı.

Resmi teklif yapıldı: İşte Galatasaray’ın yeni beki! Derrick Köhn yerine İsmail Jakobs

Derrick Köhn'ün Galatasaray'a kalıp kalmayacağı bilinmezliğini korurken, sarı kırmızılıların sol bek arayışı da hız kazandı.

Resmi teklif yapıldı: İşte Galatasaray’ın yeni beki! Derrick Köhn yerine İsmail Jakobs

JAKOBS İÇİN RESMİ TEKLİF

Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Aslan, Monaco forması giyen İsmail Jakobs için resmi teklif yaptı.

Resmi teklif yapıldı: İşte Galatasaray’ın yeni beki! Derrick Köhn yerine İsmail Jakobs

Sarı kırmızılılar, sol bek oyuncusu için 1 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif sundu.

Resmi teklif yapıldı: İşte Galatasaray’ın yeni beki! Derrick Köhn yerine İsmail Jakobs

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