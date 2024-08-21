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Giovanni van Bronkchorst'tan Muleka ve Aboubakar açıklaması! Zorlu randevu öncesi transferi duyurdu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronkchorst, açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı; "İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Rakibi iyi analiz ettik" dedi. Ayrıca Vincent Aboubakar'ın yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu ve Jackson Muleka'nın transfer nedeniyle kadroda olmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 21:16 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 21:20
Giovanni van Bronkchorst’tan Muleka ve Aboubakar açıklaması! Zorlu randevu öncesi transferi duyurdu

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Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında oynanacak olan Lugano karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunup basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst, rakibi iyi analiz ettiklerini ifade ederek; "Herkese hoş geldiniz diyorum.Gurplardan önceki son aşamadayız. Odaklanmış durumdayız. İyi bir başlangıç yapıp galibiyet aldık. Lugano'ya hazırız. Detaylı şekilde hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan maçlarını izledik. Bizim adımıza hedefimiz basit. İki maçı da kazanarak gruplara kalmak istiyoruz." dedi.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

"İYİ SUNİ ÇİMİ TERCİH EDERİM"

Hollandalı teknik adam, suni çim hakkındaki değerlendirmesinde ise "İlk 11 son 3 maçtır hemen hemen aynıydı. Rakibi izleyerek kadroyu belirliyorum. Kimle başarılı olabileceğimize karar veriyorum. Her maçın ortamı ayrı. Farklı bir rakip ve zemin. Sabah idman yaptık. Sonrasında seyahat vardı. 7 saatlik uçuş sonrasında antrenman yapmak yerine İstanbul'da kendi alanımızda bir idman yaptık. Sentetik çime Hollanda ve zaman zaman İskoçya'dan alışkınım. İyi bir sentetik çimi bozuk bir çime tercih ederim. İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." dedi.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

TRANSFER AÇIKLAMASI

Takımdan ayrılması beklenen Aboubakar ve Muleka hakkındaki soruları da yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı; "Aboubakar için farklı bir meydan okuma olabilir. Transfer söz konusu olabilir mi göreceğiz. Bekliyoruz. Muleka için de transfer süreci var. Buraya 25 kişi geldik. 23 kişi kadroda olacak" diye konuştu.

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