Giovanni van Bronkchorst’tan Muleka ve Aboubakar açıklaması! Zorlu randevu öncesi transferi duyurdu

Giovanni van Bronckhorst, rakibi iyi analiz ettiklerini ifade ederek; "Herkese hoş geldiniz diyorum.Gurplardan önceki son aşamadayız. Odaklanmış durumdayız. İyi bir başlangıç yapıp galibiyet aldık. Lugano'ya hazırız. Detaylı şekilde hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan maçlarını izledik. Bizim adımıza hedefimiz basit. İki maçı da kazanarak gruplara kalmak istiyoruz." dedi.

Giovanni van Bronckhorst

"İYİ SUNİ ÇİMİ TERCİH EDERİM"

Hollandalı teknik adam, suni çim hakkındaki değerlendirmesinde ise "İlk 11 son 3 maçtır hemen hemen aynıydı. Rakibi izleyerek kadroyu belirliyorum. Kimle başarılı olabileceğimize karar veriyorum. Her maçın ortamı ayrı. Farklı bir rakip ve zemin. Sabah idman yaptık. Sonrasında seyahat vardı. 7 saatlik uçuş sonrasında antrenman yapmak yerine İstanbul'da kendi alanımızda bir idman yaptık. Sentetik çime Hollanda ve zaman zaman İskoçya'dan alışkınım. İyi bir sentetik çimi bozuk bir çime tercih ederim. İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." dedi.