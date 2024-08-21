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Galatasaray'ın Young Boys'a yenildikten sonra UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 yenildi. Sarı kırmızılıların mağlup olduğu mücadele sonrasında oluşan ülke puanı sıralaması da merak konusu haline geldi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 01:28 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 01:34
Galatasaray’ın Young Boys’a yenildikten sonra UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

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Avrupa mesaisine Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayan Galatasaray, ilk maçında Young Boys ile karşılaştı. Cimbom, 2-0 geriye düşüp karşılaşmayı 2-2'ye getirse de sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

Karşılaşmada Michy Batshuayi'nin golleri Aslan'a yetmezken turun 90 dakikada alınması için en az 2 fark gerekiyor. 1 farkta ise uzatmaya gidecek. Beraberlik ve mağlubiyette ise İsviçre temsilcisi tur atlayacak.

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Mücadelenin ardından UEFA'nın ülke puanı sıralaması da güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

1-) İNGİLTERE: 104,303

2-) İTALYA: 90,284

3-) İSPANYA: 89,489

4-) ALMANYA: 86,624

5-) FRANSA: 66,831

6-) HOLLANDA: 61,300

https://www.fotomac.com.tr/galatasaray/2024/08/21/uefa-ulke-puani-guncellendi-iste-galatasarayin-maci-sonrasi-olusan-siralama?paging=7

8-) BELÇİKA: 48,800

9-TÜRKİYE:38,600

10- ÇEK CUMHURİYETİ:36,050

11-İSKOÇYA: 36,050

12- İSVİÇRE: 32,975

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