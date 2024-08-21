Galatasaray’ın Young Boys’a yenildikten sonra UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa mesaisine Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayan Galatasaray, ilk maçında Young Boys ile karşılaştı. Cimbom, 2-0 geriye düşüp karşılaşmayı 2-2'ye getirse de sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Michy Batshuayi

Karşılaşmada Michy Batshuayi'nin golleri Aslan'a yetmezken turun 90 dakikada alınması için en az 2 fark gerekiyor. 1 farkta ise uzatmaya gidecek. Beraberlik ve mağlubiyette ise İsviçre temsilcisi tur atlayacak.