Çağdaş Atan’ın hedefi avantajlı skor

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La Fiorita ve FC Iberia'yı eledikten sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükselen RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde turuncu lacivertlilerin antrenörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulunarak avantajla dönmek istediklerini ifade etti.

Çağdaş Atan



Çağdaş Atan, Tallaght Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında; "Rakibin oldukça fazla maçını izledik. Dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Tipik bir Ada takımı. Kenarlardan orta yapıp, bekleriyle hücum ediyorlar. 4-3-3 oynuyorlar. Bir-iki iyi oyuncuları var. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Topun ve oyunun kontrolünü elimize almamız gerekiyor, onların istediği seviyelere maçı çıkarmamalıyız. Başakşehir'in klasik pas oyununu oynamamız gerekiyor. Topu kaybettiğimiz yerdeki baskı ve ön alan baskıları çok önemli." ifadelerini kullandı.