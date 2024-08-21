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Çağdaş Atan'ın hedefi avantajlı skor

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, hedeflerinin İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek olduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 22:07 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 22:07
Çağdaş Atan’ın hedefi avantajlı skor

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La Fiorita ve FC Iberia'yı eledikten sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükselen RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde turuncu lacivertlilerin antrenörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulunarak avantajla dönmek istediklerini ifade etti.

Çağdaş AtanÇağdaş Atan

Çağdaş Atan, Tallaght Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında; "Rakibin oldukça fazla maçını izledik. Dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Tipik bir Ada takımı. Kenarlardan orta yapıp, bekleriyle hücum ediyorlar. 4-3-3 oynuyorlar. Bir-iki iyi oyuncuları var. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Topun ve oyunun kontrolünü elimize almamız gerekiyor, onların istediği seviyelere maçı çıkarmamalıyız. Başakşehir'in klasik pas oyununu oynamamız gerekiyor. Topu kaybettiğimiz yerdeki baskı ve ön alan baskıları çok önemli." ifadelerini kullandı.

Çağdaş AtanÇağdaş Atan

Şu ana kadar planladıkları ve istedikleri oyunu oynadıklarının altını çizen Atan, "Duran toplarda organizasyonlar deneyen bir takım. Onlara da çalıştık. İstekliyiz, umutluyuz, adım adım planladığımız şekilde devam ediyoruz. Avrupa'da ve ligde planladığımız oyunları oynuyoruz. Çok iyi oynadığımız bölümler var, oyundan uzaklaştığımız bölümler var, maçlarımızı yoğun bir takvimde oynuyoruz. Rotasyonumuzu yeni transferlerle genişletemediğimiz için biraz sıkıntı yaşadık. Tamamen konsantrasyonumuzu Avrupa'ya ayırmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş AtanÇağdaş Atan

Takımda sakatlığı bulunan oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, "Ba maalesef Alanya maçında arka adalesinde ufak bir sakatlık yaşadı, bu nedenle onu Türkiye'de bıraktık. Djalo ilk Avrupa maçımızdan bu yana yok. İki oyuncumuz eksik ama diğer oyuncularımız hazır ve sağlam. Yarın burada avantajlı skor almak için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.

Jerome OpokuJerome Opoku

Başakşehir'in Ganalı savunma oyuncusu Jerome Opoku da kendilerine güvendiklerini belirterek, "Seviye her geçen tur yükseliyor. Yarın da öz güvenli oynayıp iyi bir oyun ortaya koyarak buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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