Çağdaş Atan’ın hedefi avantajlı skor

La Fiorita ve FC Iberia'yı eledikten sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükselen RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde turuncu lacivertlilerin antrenörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulunarak avantajla dönmek istediklerini ifade etti.
Çağdaş Atan
Çağdaş Atan, Tallaght Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında; "Rakibin oldukça fazla maçını izledik. Dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Tipik bir Ada takımı. Kenarlardan orta yapıp, bekleriyle hücum ediyorlar. 4-3-3 oynuyorlar. Bir-iki iyi oyuncuları var. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Topun ve oyunun kontrolünü elimize almamız gerekiyor, onların istediği seviyelere maçı çıkarmamalıyız. Başakşehir'in klasik pas oyununu oynamamız gerekiyor. Topu kaybettiğimiz yerdeki baskı ve ön alan baskıları çok önemli." ifadelerini kullandı.
Çağdaş Atan
Şu ana kadar planladıkları ve istedikleri oyunu oynadıklarının altını çizen Atan, "Duran toplarda organizasyonlar deneyen bir takım. Onlara da çalıştık. İstekliyiz, umutluyuz, adım adım planladığımız şekilde devam ediyoruz. Avrupa'da ve ligde planladığımız oyunları oynuyoruz. Çok iyi oynadığımız bölümler var, oyundan uzaklaştığımız bölümler var, maçlarımızı yoğun bir takvimde oynuyoruz. Rotasyonumuzu yeni transferlerle genişletemediğimiz için biraz sıkıntı yaşadık. Tamamen konsantrasyonumuzu Avrupa'ya ayırmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.