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Fenerbahçe'nin büyük ses getirecek hamlesini TAKVİM açıklıyor! Adrien Rabiot için kesenin ağzını açtılar

Sarı-Lacivertliler, Avrupa’nın 5 büyük liginden istediği sözleşmeyi henüz alamayan Adrien Rabiot için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Alınan bilgilere göre 4 yıl için 25 milyon Euro’luk teklif yapıldı. Dünyaca ünlü Fransız yıldız, Branco’dan düşünmek için 10 gün süre istedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 07:01 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 07:01
Fenerbahçe’nin büyük ses getirecek hamlesini TAKVİM açıklıyor! Adrien Rabiot için kesenin ağzını açtılar

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Fenerbahçe yönetimi bir süredir çok gizli bir şekilde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getirecek bir transfer hamlesi için çalışıyordu. TAKVİM, Sarı-Lacivertliler'in büyük heyecan yaratacak planını ortaya çıkardı.

Adrien Rabiot Adrien Rabiot

Alınan bilgilere göre yönetim, Juventus'tan ayrılan ve bir süredir boşta olan dünyaca ünlü orta alan oyuncusu Adrien Rabiot'ya kancayı attı. Sportif direktör Mario Branco'nun bu hafta başında Fransız futbolcu ile temasa geçtiği ve resmi teklif ilettiği belirlendi. Fenerbahçe'nin imza parası ve bonuslarla beraber 4 yıl için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Fransız yıldız Adrien Rabiot Fransız yıldız Adrien Rabiot

MOURINHO İLE DE GÖRÜŞTÜ
Kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmeyi planlayan ancak yüksek talepleri nedeniyle henüz istediği sözleşmeyi bulamayan Rabiot'nun Branco'dan düşünmek için 10 gün süre istediği de ifade edildi.

Adrien Rabiot Adrien Rabiot

Aklı hala 5 büyük ligde 29 yaşındaki futbolcunun 5 büyük lige gidebilmek için bu ülkelerde transferin bitiş tarihi olan 30 Ağustos'a kadar beklemek istediği belirlendi.

Eğer Rabiot bu süreye kadar da isteklerini karşılayabilecek bir teklif alamazsa, çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'ye "evet" diyecek. Fransız futbolcunun Jose Mourinho ile de görüşme yaptığı ve Fenerbahçe ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu da öğrenildi.

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