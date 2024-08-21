Fenerbahçe’nin büyük ses getirecek hamlesini TAKVİM açıklıyor! Adrien Rabiot için kesenin ağzını açtılar

Adrien Rabiot

Aklı hala 5 büyük ligde 29 yaşındaki futbolcunun 5 büyük lige gidebilmek için bu ülkelerde transferin bitiş tarihi olan 30 Ağustos'a kadar beklemek istediği belirlendi.

Eğer Rabiot bu süreye kadar da isteklerini karşılayabilecek bir teklif alamazsa, çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'ye "evet" diyecek. Fransız futbolcunun Jose Mourinho ile de görüşme yaptığı ve Fenerbahçe ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu da öğrenildi.