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Fenerbahçe istiyordu! Joao Felix Chelsea'de

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Portekizli futbolcu Joao Felix'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız futbolcunun adı uzun süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 17:00 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 17:00
Fenerbahçe istiyordu! Joao Felix Chelsea’de

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Premier Lig temsilcisi Chelsea, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Chelsea, Atletico Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Joao Felix'i 52 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığını açıkladı.

Felix, daha önce kiralık olarak yarım sezon mavi-beyazlı formayı terletmiş, 16'sı Premier Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 20 maçta görev yaparken, 4 kez gol sevinci yaşamıştı. Chelsea, Felix'in transferini "evine hoş geldin" paylaşımıyla duyurdu. Atletico Madrid, 24 yaşındaki futbolcuyu 2019'da 127.2 milyon Euro bedelle Benfica'dan transfer etmişti.

Joao Felix, geçtiğimiz dönemlerde de Chelsea forması terletmişti.Joao Felix, geçtiğimiz dönemlerde de Chelsea forması terletmişti.

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık tamamlayan Felix, 30'u La Liga, 9'u Şampiyonlar Ligi, 3'ü İspanya Kral Kupası olmak üzere 42 maçta forma giyerken, 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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