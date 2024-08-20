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VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmaları... | İptal edilen gollerdeki diyaloglar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki hakemlerin konuşmaları yayınlandı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 21:44 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 22:38
VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmaları... | İptal edilen gollerdeki diyaloglar...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 2. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.

3 BÜYÜKLERİN MAÇINA DAİR KONUŞMALAR YAYINLANDI

TFF'den yapılan açıklamada Konyaspor - Galatasaray, Göztepe - Fenerbahçe ile Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmalarının VAR kayıtlarında tartışmalı pozisyonlara ait konuşmalar yayınlandı.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE

Göztepe - Fenerbahçe maçının 30'uncu dakikasında ev sahibi takımın oyuncusu Romulo'nun attığı gol Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı faulden dolayı gol geçersiz sayılmıştı.




VAR: Potansiyel bir faul için sana inceleme öneriyorum. Hücum faul var.
Hakem Kadir Sağlam: Pozisyonu görüyorum, faul veriyorum.

ICARDI VE TORREIRA POZİSYONU

Haftanın açılış maçında Konyaspor karşısında 76'ncı dakikada Mauro Icardi'nin attığı gol, Lucas Torreira'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti.



KONYASPOR-GALATASARAY

VAR Hakemi Volkan Bayrarslan: Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?

VAR Hakemi Volkan Bayrarslan: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.

Hakem Direnç Tonusluoğlu: Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum. Bu pozisyon sonra Torreira'nın faul yaptığı gerekçesiyle Icardi'nin golü iptal edildi.

Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı!

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI

Müsabakanın 61'inci dakikasında Antalyaspor formasını giyen Güray Vural'ın Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva'ya yaptığı faul önce sarı daha sonra ise VAR incelemesiyle doğrudan kırmızı karta dönmüştü.



BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Potansiyel kırmızı kart için sana inceleme öneriyorum.İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana. Kramponun çivileri, hız, şiddet ve ayağın esnemesi.
Hakem Mehmet Türkmen: Ayak gergin, futbolcunun sağlığını tehlikeye atıyor. Sarı kart iptal, kırmızı kart.
VAR Hakemi Onur Özütoprak: Doğrudur.

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