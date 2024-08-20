VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmaları... | İptal edilen gollerdeki diyaloglar...

ICARDI VE TORREIRA POZİSYONU

Haftanın açılış maçında Konyaspor karşısında 76'ncı dakikada Mauro Icardi'nin attığı gol, Lucas Torreira'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti.





KONYASPOR-GALATASARAY

VAR Hakemi Volkan Bayrarslan: Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?

VAR Hakemi Volkan Bayrarslan: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.

Hakem Direnç Tonusluoğlu: Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum. Bu pozisyon sonra Torreira'nın faul yaptığı gerekçesiyle Icardi'nin golü iptal edildi.