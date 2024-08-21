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Zeynep Sönmez elemelerde adını finale yazdırdı

Sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'ta elemelere katılan 22 yaşındaki tenisçi Zeynep Sönmez, çıktığı kortta final tutuna yükseldi. Ana tabloya katılabilmek için finalde Aliaksandra Sasnovich ile karşılaşacak.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 21:38 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 21:38
Zeynep Sönmez elemelerde adını finale yazdırdı

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Teniste Amerika Açık'a katılabilmek için mücadele veren Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda 22 numaralı seri başı Macar Dalma Galfi ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-4 yenerek ikinci tura yükseldi.

Zeynep SönmezZeynep Sönmez

İkinci turda bu kez İsviçreli Jil Teichmann ile kozlarını paulaşan Sönmez, 7-5 ve 6-0 kazanarak finale çıktı. Başarılı tenisçi ana tablo yolundaki son maçında 2 numaralı seri başı, dünya 101 numarası Aliaksandra Sasnovich ile karşı karşıya gelecek.

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