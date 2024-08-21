Zeynep Sönmez elemelerde adını finale yazdırdı

Teniste Amerika Açık 'a katılabilmek için mücadele veren Zeynep Sönmez , elemelerin ilk turunda 22 numaralı seri başı Macar Dalma Galfi ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-4 yenerek ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez

İkinci turda bu kez İsviçreli Jil Teichmann ile kozlarını paulaşan Sönmez, 7-5 ve 6-0 kazanarak finale çıktı. Başarılı tenisçi ana tablo yolundaki son maçında 2 numaralı seri başı, dünya 101 numarası Aliaksandra Sasnovich ile karşı karşıya gelecek.