Beşiktaş’a İsviçre çakısı! Bonservis ücreti belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Sezona Süper Kupa galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, ligde de ilk iki maçından galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta yeni transferler de hem teknik heyeti hem camiayı memnun etti. Özellikle Immobile ve Rafa Silva gol yollarında takımın yükünü sırtladı.