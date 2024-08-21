Beşiktaş’a İsviçre çakısı! Bonservis ücreti belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Sezona Süper Kupa galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, ligde de ilk iki maçından galip ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Sezona Süper Kupa galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, ligde de ilk iki maçından galip ayrıldı.
Beşiktaş'ta yeni transferler de hem teknik heyeti hem camiayı memnun etti. Özellikle Immobile ve Rafa Silva gol yollarında takımın yükünü sırtladı.
Antalyaspor karşısında ilk maçında çıkan Cher Ndour da Ernest Muçi'ye yaptığı harika asistle gözlerin pasını sildi.
GÖZLER TRANSFERLERDE
Sezon başından bu yana yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, yeni takviyeler için hazırlıklara başladı.
Savunmada bek bölgelerini güçlendirmek isteyen Kara Kartal, sağ kanada da bir takviye yapacak.
Sponsorluk anlaşmasında konuşan başkan Hasan Arat, takımda düşünülmeyen isimlerin ayrılıklarından sonra transferlerin açıklanacağını belirtti.
JORDAN LOTOMBA HAMLESİ
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kartal, Nice'te forma giyen Jordan Lotomba için girişimlere başladı.
Svensson ile yola devam etmek istemeyen siyah beyazlılar, İsviçreli oyuncu için 4 milyon euro bütçe ayırdı.
Transfer için 5 milyon euro talep eden Fransız kulübüyle pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.