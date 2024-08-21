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Beşiktaş'a İsviçre çakısı! Bonservis ücreti belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Savunmada bek bölgelerini güçlendirmek isteyen Kara Kartal, sağ kanada da bir takviye yapacak. Siyah beyazlılar bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 12:12 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 12:12
Beşiktaş’a İsviçre çakısı! Bonservis ücreti belli oldu

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Sezona Süper Kupa galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, ligde de ilk iki maçından galip ayrıldı.

Beşiktaş’a İsviçre çakısı: Bonservis ücreti belli oldu! Jordan Lotomba hamlesi

Beşiktaş'ta yeni transferler de hem teknik heyeti hem camiayı memnun etti. Özellikle Immobile ve Rafa Silva gol yollarında takımın yükünü sırtladı.

Beşiktaş’a İsviçre çakısı: Bonservis ücreti belli oldu! Jordan Lotomba hamlesi

Antalyaspor karşısında ilk maçında çıkan Cher Ndour da Ernest Muçi'ye yaptığı harika asistle gözlerin pasını sildi.

Beşiktaş’a İsviçre çakısı: Bonservis ücreti belli oldu! Jordan Lotomba hamlesi

GÖZLER TRANSFERLERDE

Sezon başından bu yana yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, yeni takviyeler için hazırlıklara başladı.

Beşiktaş’a İsviçre çakısı: Bonservis ücreti belli oldu! Jordan Lotomba hamlesi

Savunmada bek bölgelerini güçlendirmek isteyen Kara Kartal, sağ kanada da bir takviye yapacak.

Beşiktaş’a İsviçre çakısı: Bonservis ücreti belli oldu! Jordan Lotomba hamlesi

Sponsorluk anlaşmasında konuşan başkan Hasan Arat, takımda düşünülmeyen isimlerin ayrılıklarından sonra transferlerin açıklanacağını belirtti.

Beşiktaş’a İsviçre çakısı: Bonservis ücreti belli oldu! Jordan Lotomba hamlesi

JORDAN LOTOMBA HAMLESİ

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kartal, Nice'te forma giyen Jordan Lotomba için girişimlere başladı.

Beşiktaş’a İsviçre çakısı: Bonservis ücreti belli oldu! Jordan Lotomba hamlesi

Svensson ile yola devam etmek istemeyen siyah beyazlılar, İsviçreli oyuncu için 4 milyon euro bütçe ayırdı.

Beşiktaş’a İsviçre çakısı: Bonservis ücreti belli oldu! Jordan Lotomba hamlesi

Transfer için 5 milyon euro talep eden Fransız kulübüyle pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş’a İsviçre çakısı: Bonservis ücreti belli oldu! Jordan Lotomba hamlesi

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