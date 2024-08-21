Luan Peres

Brezilyalı stoper bugüne kadar kendisine gelen teklifleri de geri çevirerek maaşını almaya devam etmişti. Şu an için ülkesine dönmek gibi bir düşüncesi olup olmadığı ise bilinmiyor. Reddettiği öneriler Brezilya'dan gelmişti.