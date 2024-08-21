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Fransızlar yazdı! Fenerbahçe'nin yıldızına flaş talip

Bu sezona şampiyonluk iddiasıyla merhaba diyen ve kadrosunu da güçlendiren Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı lacivertliler yeni takviyeler yapmayı planlarken diğer yandan göndereceği isimleri de belirlemeyi sürdürüyor. Takımdan ayrılması beklenen yıldızlardan birine talip çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 20:03 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 20:04
Fransızlar yazdı! Fenerbahçe’nin yıldızına flaş talip

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Uzun süredir yaşayamadığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak ve taraftarına büyük bir hediye vermek isteyen Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Yönetim, bir yandan takviyelere diğer taraftan ise gönderilecek isimlere odaklanmış durumda.

Miguel CrespoMiguel Crespo

Kontenjan konusunda son hamle olarak Miguel Crespo'yu Başakşehir'e gönderen Kanarya'da ayrılıklara yenileri eklenecek. Bunun için de hem görüşmeler gerçekleştiriliyor hem de teklifler bekleniyor.

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Luan PeresLuan Peres

PERES DE YOL AYRIMINDA

Marsilya'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Luan Peres, yaşadığı sakatlık sonrasında istenen seviyeye gelememiş ve forma şansını kaybedip mevkidaşlarının gerisinde kalmıştı.

Luan PeresLuan Peres

Brezilyalı stoper bugüne kadar kendisine gelen teklifleri de geri çevirerek maaşını almaya devam etmişti. Şu an için ülkesine dönmek gibi bir düşüncesi olup olmadığı ise bilinmiyor. Reddettiği öneriler Brezilya'dan gelmişti.

Luan PeresLuan Peres

Sambacıya son olarak Fransa'dan talip çıktı. L'Equipe'nin haberine göre Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Luan Peres için Brest devreye girdi. Fransız basınına göre kırmızı beyazlı ekip yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak amacında. Farklı isimlerinde bulunduğu listede Peres'in durumu sakatlığına yönelik değerlendirme sonrası netleşecek.

Luan Peres beklentileri karşılayamadıLuan Peres beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe ile 2 sezonda 23 maçta mücadele eden 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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