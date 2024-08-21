Uzun süredir yaşayamadığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak ve taraftarına büyük bir hediye vermek isteyen Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Yönetim, bir yandan takviyelere diğer taraftan ise gönderilecek isimlere odaklanmış durumda.
Uzun süredir yaşayamadığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak ve taraftarına büyük bir hediye vermek isteyen Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Yönetim, bir yandan takviyelere diğer taraftan ise gönderilecek isimlere odaklanmış durumda.
Kontenjan konusunda son hamle olarak Miguel Crespo'yu Başakşehir'e gönderen Kanarya'da ayrılıklara yenileri eklenecek. Bunun için de hem görüşmeler gerçekleştiriliyor hem de teklifler bekleniyor.
Brezilyalı stoper bugüne kadar kendisine gelen teklifleri de geri çevirerek maaşını almaya devam etmişti. Şu an için ülkesine dönmek gibi bir düşüncesi olup olmadığı ise bilinmiyor. Reddettiği öneriler Brezilya'dan gelmişti.
Sambacıya son olarak Fransa'dan talip çıktı. L'Equipe'nin haberine göre Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Luan Peres için Brest devreye girdi. Fransız basınına göre kırmızı beyazlı ekip yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak amacında. Farklı isimlerinde bulunduğu listede Peres'in durumu sakatlığına yönelik değerlendirme sonrası netleşecek.
Fenerbahçe ile 2 sezonda 23 maçta mücadele eden 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.