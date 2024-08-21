Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

Bu doğrultuda uzun süredir kendisinden haber alınmayan Joao Pedro ile yollar ayrıldı. Orta sahada düşünülmeyen Miguel Crespo da Başakşehir'in yolunu tuttu.

ORTA SAHA ARAYIŞI Kadrosunu sezon başında birçok yıldız isimle takviye eden Kanarya; En Neysri, Saint Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan gibi isimlere imza attırdı.

Teknik direktör Jose Mourinho, bir orta saha takviyesi daha isterken yönetim arayışlarını sürdürüyor.

İNGİLTERE'DEN SÜRPRİZ İDDİA Fenerbahçe transferde Ferdi Kadıoğlu'nun da durumuna göre orta saha ve sol bek bölgesine yoğunlaşırken, İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi.