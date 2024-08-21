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Fenerbahçe'ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya transferde Ferdi Kadıoğlu'nun da durumuna göre orta saha ve sol bek bölgesine yoğunlaşırken, İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 10:25 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 10:25
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligin 3. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk iki maçından 4 puan çıkaran Kanarya, üst üste ikinci deplasman maçına çıkacak.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, ilk iki hafta sonunda hata yapmayan Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Hafta arasını maç oynamadan geçirecek olan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertliler ilk olarak takımda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılmasını planlıyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

Bu doğrultuda uzun süredir kendisinden haber alınmayan Joao Pedro ile yollar ayrıldı. Orta sahada düşünülmeyen Miguel Crespo da Başakşehir'in yolunu tuttu.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

ORTA SAHA ARAYIŞI

Kadrosunu sezon başında birçok yıldız isimle takviye eden Kanarya; En Neysri, Saint Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan gibi isimlere imza attırdı.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

Teknik direktör Jose Mourinho, bir orta saha takviyesi daha isterken yönetim arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

İNGİLTERE'DEN SÜRPRİZ İDDİA

Fenerbahçe transferde Ferdi Kadıoğlu'nun da durumuna göre orta saha ve sol bek bölgesine yoğunlaşırken, İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

Buna göre; sezon başında da gündeme gelen Raheem Sterling için Fenerbahçe yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

29 yaşındaki oyuncunun Chelsea'de kadroda düşünülmediği öğrenilirken, İngiliz yıldızın milli takımdaki yerini geri kazananbilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

RAKİP JUVENTUS

Raheem Sterling'in Chelsea'den kiralık olarak ayrılmaya daha sıcak baktığı ifade edilirken, transferde Fenerbahçe'nin dışında Juventus'un da ilgili olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

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Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek
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