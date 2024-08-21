Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligin 3. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk iki maçından 4 puan çıkaran Kanarya, üst üste ikinci deplasman maçına çıkacak.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligin 3. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk iki maçından 4 puan çıkaran Kanarya, üst üste ikinci deplasman maçına çıkacak.
Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, ilk iki hafta sonunda hata yapmayan Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER
Hafta arasını maç oynamadan geçirecek olan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertliler ilk olarak takımda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılmasını planlıyor.
Bu doğrultuda uzun süredir kendisinden haber alınmayan Joao Pedro ile yollar ayrıldı. Orta sahada düşünülmeyen Miguel Crespo da Başakşehir'in yolunu tuttu.
ORTA SAHA ARAYIŞI
Kadrosunu sezon başında birçok yıldız isimle takviye eden Kanarya; En Neysri, Saint Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan gibi isimlere imza attırdı.
Teknik direktör Jose Mourinho, bir orta saha takviyesi daha isterken yönetim arayışlarını sürdürüyor.
İNGİLTERE'DEN SÜRPRİZ İDDİA
Fenerbahçe transferde Ferdi Kadıoğlu'nun da durumuna göre orta saha ve sol bek bölgesine yoğunlaşırken, İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi.
Buna göre; sezon başında da gündeme gelen Raheem Sterling için Fenerbahçe yeniden devreye girdi.
29 yaşındaki oyuncunun Chelsea'de kadroda düşünülmediği öğrenilirken, İngiliz yıldızın milli takımdaki yerini geri kazananbilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı.
RAKİP JUVENTUS
Raheem Sterling'in Chelsea'den kiralık olarak ayrılmaya daha sıcak baktığı ifade edilirken, transferde Fenerbahçe'nin dışında Juventus'un da ilgili olduğu belirtildi.