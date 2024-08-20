Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

İLK HEDEF ANGELO Savunma hattına ve kanat bölgesine takviye yapacak olan Beşiktaş'ta ilk hedef Angelo Gabriel. Chelsea'nin kiralık ayrılmasına onay verdiği futbolcu için siyah beyazlılar favori konumunda.

Feyyaz Uçar, "Angelo Gabriel transferi konusunda büyük bir yol katedildi" açıklamasını yaparken transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

VECINO BOMBASI Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş için Vecino ismi gündeme bomba gibi düştü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kartal, Lazio'nun orta saha oyuncusu için girişimlere başladı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Matias Vecino transferi, sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyadan başlattığı kampanya sonucunda iptal olmuştu.

Galatasaray Yönetimi, o dönem Vecino yerine Ndombele'yi kiralık olarak transfer etmiş ancak Fransız yıldızdan beklenen katkıyı alamamıştı.