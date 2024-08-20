SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş, Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Bu isimlerden aldığı katkıyla dikkat çeken siyah beyazlılarda gözler yeni takviyelere çevrildi. Kartal öyle bir ismi gündemine aldı ki transfer gerçekleşirse Beşiktaşlılar kadar Galatasaray taraftarının da ilgisini çekecek. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 15:43 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 15:43
Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta 6 gol atıp 2 gol yiyen Kartal, 6 puanla zirvede yer alıyor.

Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek isteyen siyah beyazlılar, play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kartal, İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı skor elde etmenin peşinde.

Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

GÖZLER TRANSFERDE

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş, Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Bu isimlerden aldığı katkıyla dikkat çeken siyah beyazlılarda gözler yeni takviyelere çevrildi.

Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

İLK HEDEF ANGELO

Savunma hattına ve kanat bölgesine takviye yapacak olan Beşiktaş'ta ilk hedef Angelo Gabriel. Chelsea'nin kiralık ayrılmasına onay verdiği futbolcu için siyah beyazlılar favori konumunda.

Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

Feyyaz Uçar, "Angelo Gabriel transferi konusunda büyük bir yol katedildi" açıklamasını yaparken transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

VECINO BOMBASI

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş için Vecino ismi gündeme bomba gibi düştü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kartal, Lazio'nun orta saha oyuncusu için girişimlere başladı.

Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Matias Vecino transferi, sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyadan başlattığı kampanya sonucunda iptal olmuştu.

Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

Galatasaray Yönetimi, o dönem Vecino yerine Ndombele'yi kiralık olarak transfer etmiş ancak Fransız yıldızdan beklenen katkıyı alamamıştı.

Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 17-25 Aralık çıkışı: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir!
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Karar ne anlama geliyor? İşte uzman isimlerden ilk değerlendirme
Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor
Maymun çiçeği aşısı ve kapanma olacak mı? Maymun çiçeğinin kaç türü var? İşte çocukları bulan türü! DSÖ’den resmi açıklama
Son dakika: Polatgiller sabahı zor etti! Cezaevine koştular! Dilan Polat’ın avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var!
Fatih’te başıboş köpek saldırısının altından dram çıktı! Ayhan Özçelik’in yakınları anlattı: Başıboş köpek yasasına karşı çıkanlara tepki!
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
Özgür Özel’in bacak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor! Gazze’de okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
YEŞİLDEN GRİYE! İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak yangınlarından geriye bu görüntüler kaldı! 10 yılda Yalova kadar alan kül oldu
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu
SON DAKİKA