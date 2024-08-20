Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta 6 gol atıp 2 gol yiyen Kartal, 6 puanla zirvede yer alıyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta 6 gol atıp 2 gol yiyen Kartal, 6 puanla zirvede yer alıyor.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek isteyen siyah beyazlılar, play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kartal, İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı skor elde etmenin peşinde.
GÖZLER TRANSFERDE
Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş, Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Bu isimlerden aldığı katkıyla dikkat çeken siyah beyazlılarda gözler yeni takviyelere çevrildi.
İLK HEDEF ANGELO
Savunma hattına ve kanat bölgesine takviye yapacak olan Beşiktaş'ta ilk hedef Angelo Gabriel. Chelsea'nin kiralık ayrılmasına onay verdiği futbolcu için siyah beyazlılar favori konumunda.
Feyyaz Uçar, "Angelo Gabriel transferi konusunda büyük bir yol katedildi" açıklamasını yaparken transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.
VECINO BOMBASI
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş için Vecino ismi gündeme bomba gibi düştü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kartal, Lazio'nun orta saha oyuncusu için girişimlere başladı.
GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Matias Vecino transferi, sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyadan başlattığı kampanya sonucunda iptal olmuştu.
Galatasaray Yönetimi, o dönem Vecino yerine Ndombele'yi kiralık olarak transfer etmiş ancak Fransız yıldızdan beklenen katkıyı alamamıştı.