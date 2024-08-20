Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ülkemizi bu yıl da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için mücadele edecek.
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ülkemizi bu yıl da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için mücadele edecek.
Sarı kırmızılılar, play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak. Aslan'da hedef; rövanş için avantajlı skor elde etmek ve adını geçtiğimiz sezon olduğu gibi gruplara yazdırmak.
MAÇLAR ERTELENDİ
Bu hafta içerisinde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa'da gruplara kalmak için play-off mücadelesi verecekler.
Türkiye Futbol Federasyonu da bu doğrultuda 4 takımın Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı maçları ileri bir tarihe erteledi.
ZORLU MAÇ ÖNCESİ KÖTÜ HABER
Galatasaray, Young Boys maçı için İsviçre'ye giderken camiayı şoke eden bir gelişme yaşandı.
Buna göre rahatsızlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, kafileye dahil edilmedi. Galatasaray, Barış Alper'in durumuna bağlı olarak maç günü takıma katılabileceğinin altını çizen bir açıklama yayımladı.
Takımın en önemli kozlarından biri olan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Konyaspor karşılaşmasında takımına 3 puanı getiren golü kaydetmişti.
SAVUNMA DAĞILDI
Galatasaray'da kanat pozisyonlarının dışında bek bölgelerinde de görev alabilen Barıuş Alper'in kafileye katılsa da maça ilk 11'de başlamayacağı belirtiliyor.
Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez'in de sakatlığı bulunurken, yıldız isim takımını iki maçta da yalnız bırakacak.
KAAN AYHAN VE OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray'aın geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynadığı Sparta Prag maçı olaylı geçmişti.
Maç içerisinde kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın yanı sıra, son düdüğün ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören Okan Buruk, takımını zorlu maçlarda yalnız bırakacak.
KÖHN İYİLEŞTİ
Galatasaray'da Young Boys karşısında sol bek olarak forma giymesine kesin gözüyle bakılan Derrick Köhn'den ise iyi haber geldi.
Hastalığını atlatan genç sol bek oyuncusu, Young Boys karşısında formasına kavuşacak.
GERİ DÖRTLÜ BELLİ
Galatasaray'da Young Boys karşısında kalede Muslera olacak. Sarı kırmızılıların savunma dörtlüsünü ise; Jelert, Nelsson, Abdülkerim ve Derrick Köhn oluşturacak.
GABRIEL SARA 11'DE
Savunmanın önündeki ikilide Torreira'nın yanında Gabriel Sara forma giyecek. Yeni transfer, Konyaspor maçına da 11'de başlamıştı.
BARIŞ YERİNE ZIYECH
Galatasaray'ın kanatlarında Ziyech ile Kerem Aktürkoğlu forma giyecek. Özellikler Kerem'in son dönemde artan performansı teknik heyeti memnun ediyor.
İLERİ İKİLİ MERTENS VE ICARDI
Galatasaray'ın gol yollarında ise değişiklik yaşanmayacak. Sarı kırmızılıların ileri ucunu Mertens ve Icardi oluşturacak.