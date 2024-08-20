Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ülkemizi bu yıl da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için mücadele edecek.

Sarı kırmızılılar, play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak. Aslan'da hedef; rövanş için avantajlı skor elde etmek ve adını geçtiğimiz sezon olduğu gibi gruplara yazdırmak.