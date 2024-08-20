PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da savunma dağıldı! Okan Buruk'tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ülkemizi bu yıl da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için mücadele edecek. Play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk mecburi rotasyona gidecek. İşte ilk 11'de başlayacak o isimler ve maç öncesi yaşanan son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 12:37 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 12:45
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ülkemizi bu yıl da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için mücadele edecek.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

Sarı kırmızılılar, play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak. Aslan'da hedef; rövanş için avantajlı skor elde etmek ve adını geçtiğimiz sezon olduğu gibi gruplara yazdırmak.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

MAÇLAR ERTELENDİ

Bu hafta içerisinde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa'da gruplara kalmak için play-off mücadelesi verecekler.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

Türkiye Futbol Federasyonu da bu doğrultuda 4 takımın Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı maçları ileri bir tarihe erteledi.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

ZORLU MAÇ ÖNCESİ KÖTÜ HABER

Galatasaray, Young Boys maçı için İsviçre'ye giderken camiayı şoke eden bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

Buna göre rahatsızlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, kafileye dahil edilmedi. Galatasaray, Barış Alper'in durumuna bağlı olarak maç günü takıma katılabileceğinin altını çizen bir açıklama yayımladı.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

Takımın en önemli kozlarından biri olan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Konyaspor karşılaşmasında takımına 3 puanı getiren golü kaydetmişti.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

SAVUNMA DAĞILDI

Galatasaray'da kanat pozisyonlarının dışında bek bölgelerinde de görev alabilen Barıuş Alper'in kafileye katılsa da maça ilk 11'de başlamayacağı belirtiliyor.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez'in de sakatlığı bulunurken, yıldız isim takımını iki maçta da yalnız bırakacak.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

KAAN AYHAN VE OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray'aın geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynadığı Sparta Prag maçı olaylı geçmişti.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

Maç içerisinde kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın yanı sıra, son düdüğün ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören Okan Buruk, takımını zorlu maçlarda yalnız bırakacak.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

KÖHN İYİLEŞTİ

Galatasaray'da Young Boys karşısında sol bek olarak forma giymesine kesin gözüyle bakılan Derrick Köhn'den ise iyi haber geldi.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

Hastalığını atlatan genç sol bek oyuncusu, Young Boys karşısında formasına kavuşacak.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

GERİ DÖRTLÜ BELLİ

Galatasaray'da Young Boys karşısında kalede Muslera olacak. Sarı kırmızılıların savunma dörtlüsünü ise; Jelert, Nelsson, Abdülkerim ve Derrick Köhn oluşturacak.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

GABRIEL SARA 11'DE

Savunmanın önündeki ikilide Torreira'nın yanında Gabriel Sara forma giyecek. Yeni transfer, Konyaspor maçına da 11'de başlamıştı.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

BARIŞ YERİNE ZIYECH

Galatasaray'ın kanatlarında Ziyech ile Kerem Aktürkoğlu forma giyecek. Özellikler Kerem'in son dönemde artan performansı teknik heyeti memnun ediyor.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

İLERİ İKİLİ MERTENS VE ICARDI

Galatasaray'ın gol yollarında ise değişiklik yaşanmayacak. Sarı kırmızılıların ileri ucunu Mertens ve Icardi oluşturacak.

Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
Piyasaların gözü Merkez’de! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
Özgür Özel’in bacak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon
YEŞİLDEN GRİYE! İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak yangınlarından geriye bu görüntüler kaldı! 10 yılda Yalova kadar alan kül oldu
Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu
Son dakika: Polatgiller sabahı zor etti! Cezaevine koştular! Dilan Polat’ın avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var!
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
PKK’lı teröristlerin Amanoslar’a uzanan paramotor oyunundan Fransa çıktı! İşte hain planın perde arkası
Son dakika: Reha Muhtar’dan kötü haber! Yalısının merdivenlerinden düşen ünlü spiker entübe edildi | Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl?
Donald Trump’tan Elon Musk’a flaş teklif! ABD’li milyonerden jet cevap: Hizmet etmeye hazırım
Joe Biden’a TV darbesi! Gözyaşları içinde kaldığı yayını kestiler: Lanet olsun çok yaşlıyım
Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni
Aşkından kendini yollara vurmuştu! E-5’in yürüyen adamı Selami Salman’dan acı haber
SON DAKİKA