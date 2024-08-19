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Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'un içinde olduğu olayları değerlendirdi: "Fenerbahçe başkanlık makamı hiç bu kadar yara almamıştı!"

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrası spor kamuoyundan peş peşe açıklamalar geldi. TFF olayların futbolda oluşturmak istenilen "kardeşlik iklimi"ne faydası olmadığı belirtirken spor yazarları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girmesini eleştirdi.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 09:50 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 09:54
Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç’un içinde olduğu olayları değerlendirdi: Fenerbahçe başkanlık makamı hiç bu kadar yara almamıştı!

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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrası spor kamuoyundan peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu.

Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü

TALİMATLARA AYKIRI SAHAYA GİRDİ
Federasyondan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır. Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek Fenerbahçe tribünlerinin yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. İkinci yarı başladıktan sonra deplasman tribünden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada Göztepe yöneticisi Fatih Özkan'dan aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek Fenerbahçe tribünlerinin yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. İkinci yarı başladıktan sonra deplasman tribünden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada Göztepe yöneticisi Fatih Özkan'dan aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

Yaşanan olayların futbolda oluşturmak istenilen "kardeşlik iklimi"ne faydası olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır."

TFF olayların futbolda oluşturmak istenilen "kardeşlik iklimi"ne faydası olmadığı belirtirken spor yazarları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girmesini eleştirdi.

MURAT ÖZBOSTAN: FENERBAHÇE BAŞKANLIK MAKAMI HİÇ BU KADAR YARA ALMAMIŞTI!
Fenerbahçe başkanlık makamı son 6 yılda çok yara aldı... Sayın Ali Koç, "Türk futboluna huzur, mutluluk, barış getireceğim" diyerek yola çıkmıştı ama bugün gelinen noktanın dramatik olduğu bir gerçek. Fenerbahçe Başkanı'nın, Göztepe 2-0 gerideyken, sosyal medyada rakibin iptal edilen golü büyük tartışma yaratmışken, sahaya inip Göztepe taraftarının önünden yürüyüp Fenerbahçe kısmına gitmesinin açıklanabilecek bir tarafı yok! Bir başkanın taraftarın hakkını, hukukunu savunması kadar doğal bir şey olamaz. Normal şartlarda iki yöntem deneyebilirdi:



1- Bir yöneticisini yollayıp, olayın ne olduğunun detaylarını öğrenebilirdi.

2- Tribüne gideceğine saha dışında kalanların yanına gidilir, emniyet kuvvetleri ile konuşulup onları içeri aldırabilirdi. Siz, Göztepe taraftarının tepki göstereceğini bilmiyor musunuz? Sonra da istenmeyen olaylar yaşanıyor. Bir görevlinin, bir kulüp başkanını iteklemesinin ise kabul edilebilir bir tarafı yok. En ağır cezası neyse almalı. Devletin polisi zor durumda kaldı, onlarca su atıldı. Altı üstü bir futbol maçı. Fenerbahçe başkanlık makamının bu hallere düşmemesi lazım. Kulübün hakkı-hukuku böyle korunmaz. Geçmişte onlarca hata yaptınız, hâlâ yapmaya devam ediyorsunuz. Mourinho'ya, Okan Buruk sahaya 4 metre girdi diye bilgi veriyorsunuz, basın toplantısında açıklama yaptırıyorsunuz, siz kendiniz sahanın içine giriyorsunuz. Bunu nasıl açıklayacağız... Türk futbolundaki bütün önemli olayların başrolünde Ali Koç'un olması bir tesadüf mü yoksa şanssızlık mı açıkçası artık bunu merak ediyorum. Herkese geçmiş olsun.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, sahaya girerek korumalar eşliğinde böyle yürümüştü.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, sahaya girerek korumalar eşliğinde böyle yürümüştü.




LEVENT TÜZEMEN: KORUMALARIYLA BİRLİKTE SAHAYA İNMESİ HOŞ DEĞİL
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarının hakkını araması çok güzel bir şey ama uyguladığı tavır yanlış. Başkan Koç kendi gidip işi yöneteceğine, Göztepe yetkilileriyle konuşup, çözüm üretebilirdi. Fenerbahçe taraftarının stada geç gelmesinin nedeni, şehre girişte arama yapılırken polisle yaşanan mukavemettir. Sonuçta polis, taraftarın güvenliğini sağlamakla görevlidir, taraftar da buna uymak zorundadır. Başkan Ali Koç'un, yanında korumalarla sahaya girişindeki görüntüsü hiç hoş değil… Göztepe taraftarının tepki göstermesi de haklı değil. Fenerbahçe başkanına bu şekilde davranılmaz. Bana göre iki taraf da hatalı. Ayrıca Ali Koç'un bu tavrından bence Fenerbahçeli futbolcular da olumsuz etkilendi. 2-0 önde içeri girmiş, moralli takım, her şey normal giderken başkanın sahada yaşadıklarını futbolcular film seyreder gibi izliyor. Ne olduğunu anlayamıyorlar ve konsantrasyonları bozuluyor. Ali Bey keşke olayları yönetme konusunda kendini öne atacağına yöneticilerini gönderip, taraftarın yaşadığı sıkıntıları çözseydi ve dediğimiz gibi Göztepeli yöneticilerden yardım alsaydı.


GÜRCAN BİLGİÇ: TARAFTARIN İSYANINA ÇARE İÇİN SAHAYA İNDİ
Federasyon diyor ki; "Bir kulüp başkanı sahaya inmemeliydi ama geçmiş olsun"… Ali Koç neden sahaya indi, bunu sormuyorlar. F.Bahçe'nin başkanı durup dururken, takımı galipken, sahada sıkıntı yokken neden sahaya insin? İzmir Emniyeti maça gelen taraftarları, maç başladıktan hatta devre bittikten sonra alıyor stada. Üstelik maç öncesindeki güvenlik prosedürlerinin hepsi tamamlanmasına rağmen. F.Bahçe Başkanı, taraftarın isyanına çare arıyor, iki yöneticisini gönderiyor; biber gazı yiyorlar, duymamazlıktan geliniyor ve son çare kendisi müdahale etmek zorunda kalıyor. Yanlış başlayıp, devam eden bir süreç. Trabzon'da da sahanın içinde tek üniformalı polis yoktu. Bu kez İzmir'de güvenliği sağlaması gerekenler görevlerini yapmıyor. Saha içindeki saldırı daha vahim. Yapan serbest bırakılıyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: SANKİ SPOR MÜSABAKASI DEĞİL GERİLİM FİLMİ VAR
Cumartesi gecesi ne yazık ki İzmir'de görmek istemediğimiz olaylardan bir tanesi meydana geldi. Futbolu bir türlü oyun olarak kabul edemiyoruz. Sanki spor müsabakası yerine bir gerilim filmi oynanıyor. Ve ne acıdır ki bunları bir türlü engelleyemiyoruz. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un, sahaya girmesi doğru değil… Haksızlığa uğrayan taraftarlarını sakinleştirmek için böyle bir girişimde bulunmuş ama yaptığı şey doğal olarak talimatlara aykırı. Bana göre en önemli olan, oradaki şiddet olayı… Bir kulüp başkanına, akredite kartlı bir görev sorumlusunun fiziki müdahalede bulunması asla kabul edilemez. Bu tip olaylardaki polisiye cezalar caydırıcı olmadığından herkes kendini kabadayı görüyor. Yaptıkları hareket de yanlarına kâr kalıyor. Bu olayların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz.

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