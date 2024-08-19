Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'un içinde olduğu olayları değerlendirdi: "Fenerbahçe başkanlık makamı hiç bu kadar yara almamıştı!"

TALİMATLARA AYKIRI SAHAYA GİRDİ Federasyondan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır. Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek Fenerbahçe tribünlerinin yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. İkinci yarı başladıktan sonra deplasman tribünden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada Göztepe yöneticisi Fatih Özkan'dan aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

Yaşanan olayların futbolda oluşturmak istenilen "kardeşlik iklimi"ne faydası olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır."

TFF olayların futbolda oluşturmak istenilen "kardeşlik iklimi"ne faydası olmadığı belirtirken spor yazarları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girmesini eleştirdi.

MURAT ÖZBOSTAN: FENERBAHÇE BAŞKANLIK MAKAMI HİÇ BU KADAR YARA ALMAMIŞTI!

Fenerbahçe başkanlık makamı son 6 yılda çok yara aldı... Sayın Ali Koç, "Türk futboluna huzur, mutluluk, barış getireceğim" diyerek yola çıkmıştı ama bugün gelinen noktanın dramatik olduğu bir gerçek. Fenerbahçe Başkanı'nın, Göztepe 2-0 gerideyken, sosyal medyada rakibin iptal edilen golü büyük tartışma yaratmışken, sahaya inip Göztepe taraftarının önünden yürüyüp Fenerbahçe kısmına gitmesinin açıklanabilecek bir tarafı yok! Bir başkanın taraftarın hakkını, hukukunu savunması kadar doğal bir şey olamaz. Normal şartlarda iki yöntem deneyebilirdi: