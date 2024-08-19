Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Süper Lig'de 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde hareketli günler yaşanıyor.
Fenerbahçe şu ana kadar tam 6 transfer açıkladı.
İlk takviyesini sol bek bölgesine gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini de savunma hattına yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kanarya, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 yıl içinde 8 taksitle ödeyecek.
Sol bek ve stoper takviyeleriyle savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına yaptığı transferleri de tek tek açıkladı.
İki kanat transferi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den kiraladığı Fransız yıldızla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın gündeminde de yer alan Oğuz Aydın'la ise 4 yıllık mukavele yaptı.
Sarı-lacivertliler bu transfer için Alanyaspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe, kanat bölgesini olduğu gibi forvet bölgesini de iki transferle güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u renklerine bağladı.
Kanarya, milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferiyle Youssef En-Nesyri oldu.
Sarı-lacivertliler, transferi için büyük uğraş verdiği Faslı golcüyü 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan transfer etti.
Kanarya, 27 yaşındaki forvetle de 5 yıllık mukavele imzaladı.
Sol bek ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimlerle de yollarını ayıracak.
Tecrübeli çalıştırıcının kadroda düşünmediği isimlerden biri de Miguel Crespo...
Bu sezon hiçbir resmi maçta süre almayan Portekizli futbolcunun yeni takımı belli oldu.
BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR
Portekiz basını, deneyimli orta saha oyuncusunun RAMS Başakşehir'e transfer olacağını duyurdu.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
O Jogo'da yer alan habere göre, Crespo'nun önümüzdeki günlerde turuncu-lacivertliler için sağlık kontrolünden geçeceği ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı ama menajerlerden bize Crespo ismi geldi. Şartları bize uyarsa ilgilenebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
BONSERVİSSİZ GİDECEK
Başakşehir'in bu transfer için bonservis ödemek istemediği öğrenilirken, Crespo'nun menajeri de kulüpten bonservisini alabilmek için gün içerisinde yöneticilerle görüşme gerçekleştirecek.
Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.
(Fotomaç)