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Fenerbahçe'de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler birçok oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, bonservis geliri beklediği bir isimden kötü haber geldi. Buna göre yıldız isim, yeni takımıyla anlaştı ve yönetimden bonservisini talep etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 13:27 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 13:28
Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

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Süper Lig'de 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Fenerbahçe şu ana kadar tam 6 transfer açıkladı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

İlk takviyesini sol bek bölgesine gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

İkinci transferini de savunma hattına yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kanarya, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 yıl içinde 8 taksitle ödeyecek.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Sol bek ve stoper takviyeleriyle savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına yaptığı transferleri de tek tek açıkladı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

İki kanat transferi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den kiraladığı Fransız yıldızla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın gündeminde de yer alan Oğuz Aydın'la ise 4 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Sarı-lacivertliler bu transfer için Alanyaspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Fenerbahçe, kanat bölgesini olduğu gibi forvet bölgesini de iki transferle güçlendirdi.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Kanarya, milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferiyle Youssef En-Nesyri oldu.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Sarı-lacivertliler, transferi için büyük uğraş verdiği Faslı golcüyü 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan transfer etti.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Kanarya, 27 yaşındaki forvetle de 5 yıllık mukavele imzaladı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Sol bek ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimlerle de yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Tecrübeli çalıştırıcının kadroda düşünmediği isimlerden biri de Miguel Crespo...

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Bu sezon hiçbir resmi maçta süre almayan Portekizli futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR

Portekiz basını, deneyimli orta saha oyuncusunun RAMS Başakşehir'e transfer olacağını duyurdu.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

O Jogo'da yer alan habere göre, Crespo'nun önümüzdeki günlerde turuncu-lacivertliler için sağlık kontrolünden geçeceği ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı ama menajerlerden bize Crespo ismi geldi. Şartları bize uyarsa ilgilenebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

BONSERVİSSİZ GİDECEK

Başakşehir'in bu transfer için bonservis ödemek istemediği öğrenilirken, Crespo'nun menajeri de kulüpten bonservisini alabilmek için gün içerisinde yöneticilerle görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.

(Fotomaç)

Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

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