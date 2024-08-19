Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor

RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı ama menajerlerden bize Crespo ismi geldi. Şartları bize uyarsa ilgilenebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.