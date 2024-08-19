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Fenerbahçe'de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler Göztepe deplasmanında 2 puan bırakırken, teknik direktör Jose Mourinho radikal bir karar aldı. Portekizli teknik adam, bir an önce 11 isimle yolların ayrılmasını istedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 12:11 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 12:11
Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

Sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Edin Dzeko (p) ve 45+7. dakikada Youssef En-Nesyri ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

İzmir ekibi, 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo ile bulduğu gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu skorla noktalandı.

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, Göztepe puanını 4'e çıkardı.

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

Sarı-lacivertlilerde uzatma dakikalarında gelen puan kaybı sonrası eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

Tecrübeli teknik adam, mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

"TÜRKİYE'YE ADAPTE OLMAM GEREKİYOR"

Mourinho, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki tutkunun, futbola duyulan aşkın, heyecanın kendisinin futbola olan tutkusuyla örtüştüğünü belirterek, "Ama tabii ki bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Ama öyle gözüküyor ki benim bunlara adapte olmam gerekiyor. Çünkü bu durum tam tersi değil. Benim adapte olmam gerekiyor. Çünkü buraya gelen benim. Yabancı olan benim. Bu durumu değiştiremem. Dolayısıyla benim adapte olmam gerekiyor." dedi.

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

"MAÇI ÖLDÜRECEK FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Oyuncularının da rakiplerinin yaptığı gibi zaman geçirmesi, gerekirse yerde yatmaları, sakatlık taklidi yapmaları gerektiğini kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Eğer bunları yaparsak hakem 6 dakika bile verse biz maçı öldürecek fırsatı yakalamış oluruz. Bizim de dolayısıyla maçı öldürecek fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncuların bunu düşünmesi gerekiyor. Devre arasında öndeyken de oyuncularıma bundan bahsettim. 'Hırslı olmalıyız, maçı bitirecek fırsatları değerlendirmeliyiz.' dedim. Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim. Ama oyuncularıma şunu söyledim eğer bir gol yersek, bir gol bulurlarsa taraftarın desteği de arkalarında olur. Dolayısıyla maç ortada olur. İkinci yarıda dediğim gibi oldu, inanılmaz bir destek vardı taraftarlarından. Dolayısıyla sebep olarak bu ikisinin karışımı diyebilirim. Hem maçları bitirecek, öldürecek hırsa sahip olmamak hem de diğerleri gibi akıllı davranmamak. Bazı ülkelerde buna anti futbol deniyor. Bazı ülkelerde akıllı davranmak deniyor. Bizim de onlar gibi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

Sol bek ve orta saha transferleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak edilyor.

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

Kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, takımda düşünmediği 11 futbolcuyu belirledi. İşte o isimler...

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

SAMET AKAYDİN

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

LUAN PERES

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

LEVENT MERCAN

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

RADE KRUNIC

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

MIGUEL CRESPO

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

MIHA ZAJC

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

RYAN KENT

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

EMRE MOR

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

BURAK KAPACAK

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

JOAO PEDRO

Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

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