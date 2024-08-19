Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi

Mourinho, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki tutkunun, futbola duyulan aşkın, heyecanın kendisinin futbola olan tutkusuyla örtüştüğünü belirterek, "Ama tabii ki bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Ama öyle gözüküyor ki benim bunlara adapte olmam gerekiyor. Çünkü bu durum tam tersi değil. Benim adapte olmam gerekiyor. Çünkü buraya gelen benim. Yabancı olan benim. Bu durumu değiştiremem. Dolayısıyla benim adapte olmam gerekiyor." dedi.

"MAÇI ÖLDÜRECEK FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Oyuncularının da rakiplerinin yaptığı gibi zaman geçirmesi, gerekirse yerde yatmaları, sakatlık taklidi yapmaları gerektiğini kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Eğer bunları yaparsak hakem 6 dakika bile verse biz maçı öldürecek fırsatı yakalamış oluruz. Bizim de dolayısıyla maçı öldürecek fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncuların bunu düşünmesi gerekiyor. Devre arasında öndeyken de oyuncularıma bundan bahsettim. 'Hırslı olmalıyız, maçı bitirecek fırsatları değerlendirmeliyiz.' dedim. Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim. Ama oyuncularıma şunu söyledim eğer bir gol yersek, bir gol bulurlarsa taraftarın desteği de arkalarında olur. Dolayısıyla maç ortada olur. İkinci yarıda dediğim gibi oldu, inanılmaz bir destek vardı taraftarlarından. Dolayısıyla sebep olarak bu ikisinin karışımı diyebilirim. Hem maçları bitirecek, öldürecek hırsa sahip olmamak hem de diğerleri gibi akıllı davranmamak. Bazı ülkelerde buna anti futbol deniyor. Bazı ülkelerde akıllı davranmak deniyor. Bizim de onlar gibi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.