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Zaha'dan flaş itiraf! "Galatasaray taraftarı beni yakmaya çalıştı"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Fildişili yıldız, Avusturya'da sarı kırmızılı taraftarla arasında yaşanan olayı da anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 10:59 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 10:59
Zaha’dan flaş itiraf! Galatasaray taraftarı beni yakmaya çalıştı

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Galatasaray'da bir süredir ayrılık haberleri gündemde. Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Derrick Köhn ve Wilfried Zaha ile ilgili son günlerde basında çok sayıda transfer dedikodusu yer alıyor.

Zaha’dan flaş itiraf! Galatasaray taraftarı...

Bu isimlerden Zaha, daha önce Premier Lig'de oynamak istediğini belirtmiş ve İngiltere'den birkaç takım ile görüşmüştü. Crystal Palace ile anlaşması beklenirken Zaha'nın transferinin önünde vergi problemi olduğu yabancı kaynaklarca açıklanmıştı.

Zaha’dan flaş itiraf! Galatasaray taraftarı...

Sarı kırmızılılar ile birlikte antrenmanlarda da görüntülenen Zaha, kendisi ile ilgili taraftarların yaptıkları yorumlara sitem etti. İşte oyuncunun yaptığı açıklamalar:

Zaha’dan flaş itiraf! Galatasaray taraftarı...

"Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor."

Zaha’dan flaş itiraf! Galatasaray taraftarı...

Zaha, taraftarlarla yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı: "Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var."

Zaha’dan flaş itiraf! Galatasaray taraftarı...

"Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı.

Zaha’dan flaş itiraf! Galatasaray taraftarı...

"Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyecektiniz ki seni seviyoruz."

Zaha’dan flaş itiraf! Galatasaray taraftarı...

Ayrıca Fildişili oyuncu neden oynatılmadığına dair, "Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun. Ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok." dedi.

Zaha’dan flaş itiraf! Galatasaray taraftarı...

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