Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ve La Liga'da Kylian Mbappe'nin de katıldığı kadrosuyla yine mutlu sona ulaşmak isteyen Real Madrid, ilk hafta maçında Mallorca'ya konuk oldu. Başkent temsilcisi üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan beraberlikle ayrıldı.