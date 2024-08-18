Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ve La Liga'da Kylian Mbappe'nin de katıldığı kadrosuyla yine mutlu sona ulaşmak isteyen Real Madrid, ilk hafta maçında Mallorca'ya konuk oldu. Başkent temsilcisi üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan beraberlikle ayrıldı.
Real Madrid ilk haftada 2 puan kaybetti
Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in golünü 13'te Rodrygo attı. 53'te ise Malllorca, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ile eşitliği yakaladı. 90'da Ferland Mendy kırmızı kartla oyundan atıldı. Temsilcimiz Arda Güler, 88'de Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.
Real Madrid haftaya evinde Valladolid'i konuk edecek. Mallorca ise Osasuna deplasmanına gidecek.