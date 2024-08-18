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Vedat Muriqi dünya devini yaktı! Mallorca Real Madrid: 1-1 MAÇ SONUCU

Dünyanın en çok ilgi gören liglerinden biri olan LA Liga'da yeni sezon başladı. Son şampiyon Real Madrid, konuk olduğu Mallorca deplasmanında 13'üncü dakikada Rodrygo ile öne geçti. Ancak 53'te Vedat Muriqi ile ev sahibi eşitliği sağladı. 90'da Ferland Mendy kırmızı kartla oyundan atıldı. Arda Güler ise 2 dakika forma giydi. Karşılaşma 2-2 sona erdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 00:45 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 00:45
Vedat Muriqi dünya devini yaktı! Mallorca Real Madrid: 1-1 MAÇ SONUCU

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Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ve La Liga'da Kylian Mbappe'nin de katıldığı kadrosuyla yine mutlu sona ulaşmak isteyen Real Madrid, ilk hafta maçında Mallorca'ya konuk oldu. Başkent temsilcisi üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid ilk haftada 2 puan kaybettiReal Madrid ilk haftada 2 puan kaybetti

Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in golünü 13'te Rodrygo attı. 53'te ise Malllorca, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ile eşitliği yakaladı. 90'da Ferland Mendy kırmızı kartla oyundan atıldı. Temsilcimiz Arda Güler, 88'de Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Real Madrid haftaya evinde Valladolid'i konuk edecek. Mallorca ise Osasuna deplasmanına gidecek.

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