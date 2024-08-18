Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, Beşiktaş yenilgisi sonrasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Kırmızı beyazlılar, deplasmanda oynadığı mücadelede rakibini 1-0 yenerek 3 puan alarak ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, Beşiktaş yenilgisi sonrasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Kırmızı beyazlılar, deplasmanda oynadığı mücadelede rakibini 1-0 yenerek 3 puan alarak ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada orta alandan gelişen Samsunspor atağında Ntcham'ın ara pasında topla buluşan Holse'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şutta top ağlarla buluştu: 0-1.
20'nci dakikada sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Moundilmadji'nin ceza sahası içerisine sokularak verdiği pasta Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunu kaleci son anda çıkardı.
Samsunspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
70'inci dakikada ceza sahası dışından Maxim'in kullandığı frikikte topa iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
75'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın şutu az farkla auta çıktı.
77'nci dakikada orta alandan gelişen Samsunspor atağında Bola'nın ara pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Dioudis kornere çeldi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor müsabakayı 1-0 kazandı.
Samsunspor gelecek hafta Avrupa temsilcilerimizden Başakşehir'in maçının ertelenmesinden dolayı müsabaka oynamayacak. Gaziantep FK da Galatasaray ile karşılaşacaktı ancak aynı durum nedeniyle haftayı boş geçirecek.