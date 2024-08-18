Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor , Beşiktaş yenilgisi sonrasında Gaziantep FK 'ya konuk oldu. Kırmızı beyazlılar, deplasmanda oynadığı mücadelede rakibini 1-0 yenerek 3 puan alarak ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor müsabakayı 1-0 kazandı.

Gaziantep FK ligdeki ikinci maçında yenildi

Samsunspor gelecek hafta Avrupa temsilcilerimizden Başakşehir'in maçının ertelenmesinden dolayı müsabaka oynamayacak. Gaziantep FK da Galatasaray ile karşılaşacaktı ancak aynı durum nedeniyle haftayı boş geçirecek.