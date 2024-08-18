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Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! İmzaya geliyor

Transferde oldukça aktif ve hareketli bir dönem geçiren Trabzonspor, 11'inci kez açıklamaya hazırlanıyor. Bordo mavililer, uzun süredir ilgilendiği yıldız futbolcunun kulübü ile anlaşmaya varmıştı. Kendisiyle de el sıkıştı ve oyuncu sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak takımından ayrılacağını duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 16:46 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 17:03
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! İmzaya geliyor

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Bu sezona kötü bir başlangıç yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor, Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek. Sivasspor karşısındaki beraberlik de can sıktı. Ancak yönetim ve teknik heyet durumu düzeltmek adına büyük uğraş veriyor. Transferde artık son günlere girildi ve oyuncu grubuna son şekli vermek için temaslar hızlandı. 10 futbolcuyu kadrosuna katan Fırtına'da yeni bir yıldız daha yolda. Kulübüyle anlaşma sağlandı ve imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

Stefan SavicStefan Savic

TRABZONSPOR'U TERCİH ETTİLER

Yeni sezonda hedeflediği başarılara ulaşabilmek adına agresif ve aktif bir transfer dönemi geçiren Trabzonspor, kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendirdi. Bugüne kadar Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Denis Draguş, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, John David Lundstram, Borna Barisic, Stefan Savic, Pedro Malheiro ve son olarak da Arseniy Batagov sözleşme imzaladı.

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Denis DraguşDenis Draguş

SESSİZ KALDI

Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verebilmek ve Avrupa'da da iyi işler yapmak umuduyıla başladığı sezonda gösterdiği performans herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Abdullah Avcı ve öğrencileri Ruzomberok ile oynanan 2 karşılaşmada rakip fileleri havalandırırken Rapid eşleşmeleri ve Sivasspor randevusu golsüz geçildi.

Trabzonspor St. Gallen ile karşılaşacakTrabzonspor St. Gallen ile karşılaşacak

ST.GALLEN KRİTİK EŞİK

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen ile karşılaşacak. Bordo mavililer, rakibiyle 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelerek gruplara kalma mücadelesi verecek.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

ABDULLAH AVCI ELEŞTİRİLİYOR

Fırtına'nın beklenen başlangıcı yapamaması taraftarın tepkisini çekti. Özellikle orta sahadaki etkisizlik ve Denis Draguş'un yalnız kalarak rakip kalede çok etkili olamaması gol sorunundaki en önemli sorun olarak gösterildi. Bu nedenle de Abdullah Avcı'ya son günlerde büyük tepki var. Deneyimli teknik direktörün istifası dahi istendi. Ancak yönetim şu anlık böyle bir düşünceye sahip değil.

Trabzonspor'un transfer gündemindeki ilk iki isim Wout Weghorst ve Ebere Paul OnuachuTrabzonspor'un transfer gündemindeki ilk iki isim Wout Weghorst ve Ebere Paul Onuachu

SANTRFOR ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talebi üzerine uzun boylu ve ceza sahasında üstünlük kurabilecek bir isim arayan Trabzonspor'un gündeminde Wout Weghorst ve Ebere Paul Onuachu var. Ancak iki isimden de henüz istenen sonuç alınamadı. Futbolcuların kulüpleri istedikleri bonservisler konusunda beklenen esnekliği göstermedi.

HYUN-SEOK HONGHYUN-SEOK HONG

HONG DA TAMAM

Trabzonspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna katıyor. Bordo mavililer, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hyun-seok Hong için kulübü KAA Gent ile anlaşmaya vardı. Belçika ekibinin, Güney Koreli oyuncunun son senesinde para kazanmak istediği için beklediği bonservis bedelinde aşağı düştüğü ve el sıkışıldığı öğrenildi.

HYUN-SEOK HONGHYUN-SEOK HONG

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

8 ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Hyun-seok Hong için Trabzonspor, Gent'e 4.5 milyon euro bonservis ücreti ve 500 bin euro da bonus ödeyecek. Ayrıca yıldız futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin hafta başında tamamlanarak UEFA listesine eklenmesi planlanıyor.

Hong Hyun-seokHong Hyun-seok

MUTHEŞEM BAŞLADI

Bu sezona çok iyi bir başlangıç yaparak 7 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Hyun-seok Hong, tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. Kariyerinde 2023'te olimpiyat şampiyonluğu da bulunan orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.

Hyun-seok HongHyun-seok Hong

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Fırtına, Gent forması giyen Güney Koreli 10 numara Hyun-Seok Hong'un transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'un yeni tramsferi Hyun Seok Hong, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak; "Oraya gitmek istiyorum bu yüzden gidiyorum. Menajerim bana gitmememi söyledi." dedi.

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