Trabzonspor St. Gallen ile karşılaşacak ST.GALLEN KRİTİK EŞİK Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen ile karşılaşacak. Bordo mavililer, rakibiyle 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelerek gruplara kalma mücadelesi verecek.

Abdullah Avcı ABDULLAH AVCI ELEŞTİRİLİYOR Fırtına'nın beklenen başlangıcı yapamaması taraftarın tepkisini çekti. Özellikle orta sahadaki etkisizlik ve Denis Draguş'un yalnız kalarak rakip kalede çok etkili olamaması gol sorunundaki en önemli sorun olarak gösterildi. Bu nedenle de Abdullah Avcı'ya son günlerde büyük tepki var. Deneyimli teknik direktörün istifası dahi istendi. Ancak yönetim şu anlık böyle bir düşünceye sahip değil.

Trabzonspor'un transfer gündemindeki ilk iki isim Wout Weghorst ve Ebere Paul Onuachu SANTRFOR ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talebi üzerine uzun boylu ve ceza sahasında üstünlük kurabilecek bir isim arayan Trabzonspor'un gündeminde Wout Weghorst ve Ebere Paul Onuachu var. Ancak iki isimden de henüz istenen sonuç alınamadı. Futbolcuların kulüpleri istedikleri bonservisler konusunda beklenen esnekliği göstermedi.

HYUN-SEOK HONG HONG DA TAMAM Trabzonspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna katıyor. Bordo mavililer, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hyun-seok Hong için kulübü KAA Gent ile anlaşmaya vardı. Belçika ekibinin, Güney Koreli oyuncunun son senesinde para kazanmak istediği için beklediği bonservis bedelinde aşağı düştüğü ve el sıkışıldığı öğrenildi.