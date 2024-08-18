Kırmızı beyazlı ekip deplasmanda çıktığı zorlu randevunun ilk dakikasında rakibinin ağlarını Braian Samudio ile havalandırdı. Daha önce de ligimizde top koşturan yıldız oyuncu Antalyaspor tarihinde en erken sayı bulan isim olmayı da başardı.

Alex de Souza

Gol sonrası, siyah beyazlıların sahaya attığı şişeyi Teknik Direktör Alex de Souza'nın içeri girerek alması dikkat çekti. O anları takvim.com.tr görüntüledi.

Alex de Souza