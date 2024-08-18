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ÖZEL | Alex de Souza'dan gol sonrası dikkat çeken hareket!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalyaspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, Braian Samudio ile 1'inci dakikada öne geçti. Kırmızı beyazlıların teknik diektörü Alex de Souza, gol sonrası dikkat çeken bir harekete imza attı. O anları takvim.com.tr görüntüledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 21:59 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 22:02
ÖZEL | Alex de Souza’dan gol sonrası dikkat çeken hareket!

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Sezonun ilk haftasını Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanarak geçen Beşiktaş, Göztepe karşısında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Kırmızı beyazlı ekip deplasmanda çıktığı zorlu randevunun ilk dakikasında rakibinin ağlarını Braian Samudio ile havalandırdı. Daha önce de ligimizde top koşturan yıldız oyuncu Antalyaspor tarihinde en erken sayı bulan isim olmayı da başardı.

Alex de SouzaAlex de Souza

Gol sonrası, siyah beyazlıların sahaya attığı şişeyi Teknik Direktör Alex de Souza'nın içeri girerek alması dikkat çekti. O anları takvim.com.tr görüntüledi.

Alex de SouzaAlex de Souza

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