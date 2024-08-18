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Fenerbahçe'ye transferde kontenjan için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek ve yaz aylarında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler kadrosunu güçlendirmek amacıyla görüştüğü yıldızların yanı sıra takımdan göndereceği isimleri belirlemenin yanı sıra teklif gelecek oyuncular için değerini bulması hakkında kabul etmeye hazırlanıyor. Gündeme ise çok sürpriz bir gelişme geldi. Kanarya'nın deneyimli futbolcusu için piyango denilebilecek süreç eğer olumlu sonuçlanabilirse limit için de önemli bir adım atılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 18:49 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 18:53
Fenerbahçe’ye transferde kontenjan için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

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Takımın başına Jose Mourinho'yu getirdikten sonra şampiyonluk iddiasını daha da güçlü bir şekilde zikretmeye başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik sonuçlarla elemişti. 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Lille olmuştu.

Fenerbahçe’ye transferde limit için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

Fransızlara karşı deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, çok da dezavantajlı olmadan rövanşa çıktı. İstanbul'u sallayan 90+5'teki golle birlikte Kanarya 1-0 öne geçti. Maç uzatmaya gitti ancak 118'de Jonathan David penaltıdan skoru eşitleyince Kanarya elendi.

Fenerbahçe’ye transferde limit için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

İLK KAYIP İZMİR'DE

Lige Adana Demirspor maçı ile başlayan Kanarya'da ilk 90 dakika çok zorlu geçti. Jose Mourinho'nun öğrencileri birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Mavi Şimşekler'i 1-0 yenebildi. Oynanan futbol çok da kabul görmedi.

Fenerbahçe’ye transferde limit için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

İkinci haftada ise adres İzmir'di. Göztepe karşısında ilk yarının son anlarında bulduğu 2 golle 2-0 öne geçen Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile 3 puana çok yaklaştı. Ancak sarı kırmızılılar farkı kapatarak eşitliği yakaladı. Böylelikle de ilk puan kaybı yaşandı.

Fenerbahçe’ye transferde limit için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

ORTA SAHAYA YER AÇMAK İSTENİYOR

Ancak Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek ve Avrupa kupalarında daha iyi bir performans sergilemek üzere transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda da pek çok isim gündemde yer alıyor. Özellikle orta saha mevkisi için yıldız hamlesi düşünülüyor.

Fenerbahçe’ye transferde limit için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

Gönderilmesi beklenen isimler için henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Zajc, Krunic ve Crespo için elden ne gelirse yapılıyor. Hareketli bölgelelrden biri de stoper.

Fenerbahçe’ye transferde limit için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

BECAO SÜRPRİZİ

Geçen sezon Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Rodrigo Becao'ya talip çıktı. Brezilyalı yıldız için İtalya basınından flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe’ye transferde limit için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

Tuttosport kaynaklı habere göre; Torino, Rodrigo Becao'yu istiyor. Geçen sezon 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Udinese'den transfer edilen deneyimli stoper bu sene ilk sürelerini Göztepe karşısında aldı.

Fenerbahçe’ye transferde limit için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Rodrigo Becao'nun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro. Yönetim 10 milyon eurodan aşağı satmak istemiyor. Pazarlıklar sürüyor.

Fenerbahçe’ye transferde limit için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

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