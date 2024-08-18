Fenerbahçe’ye transferde kontenjan için dev gelir! Yıldız oyuncu yol ayrımında

İkinci haftada ise adres İzmir'di. Göztepe karşısında ilk yarının son anlarında bulduğu 2 golle 2-0 öne geçen Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile 3 puana çok yaklaştı. Ancak sarı kırmızılılar farkı kapatarak eşitliği yakaladı. Böylelikle de ilk puan kaybı yaşandı.

ORTA SAHAYA YER AÇMAK İSTENİYOR Ancak Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek ve Avrupa kupalarında daha iyi bir performans sergilemek üzere transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda da pek çok isim gündemde yer alıyor. Özellikle orta saha mevkisi için yıldız hamlesi düşünülüyor.

Gönderilmesi beklenen isimler için henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Zajc, Krunic ve Crespo için elden ne gelirse yapılıyor. Hareketli bölgelelrden biri de stoper.

BECAO SÜRPRİZİ Geçen sezon Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Rodrigo Becao'ya talip çıktı. Brezilyalı yıldız için İtalya basınından flaş bir iddia geldi.