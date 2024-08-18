Yeni sezonda hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynamak ve yazın şampiyonluklar yaşamak isteyen Manchester City, ilk maçına Stamford Bridge'de çıktı. Manchester'ın mavileri iki yarıda da bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Erling Haaland yeni sezona golle başladı
Son şampiyon Manchester City, 18'inci dakikada Bernardo Silva'nın asisti sonrası Erling Haaland'ın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. 84'te ise Fenerbahçe'nin gündemindeki Mateo Kovacic farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve karşılaşma City'nin üstünlüğü ile bitti.
Manchester City gelecek hafta evinde ligin yeni ekiplerinden Ipswich Town'u ağırlayacak. Chelsea ise Wolverhampton deplasmanına çıkacak.