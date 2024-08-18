Yeni sezonda hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynamak ve yazın şampiyonluklar yaşamak isteyen Manchester City, ilk maçına Stamford Bridge'de çıktı. Manchester'ın mavileri iki yarıda da bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.