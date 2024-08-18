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Son şampiyon galibiyetle başladı! Chelsea Manchester City: 0-2 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, yeni senenin ilk haftasında Chelsea'yi 2-0 yenerek 3 puanı aldı. Stamford Brdige'deki mücadelede mavileri galiibyete götüren isimler Haaland ve Kovacic oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 20:29 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 20:29
Son şampiyon galibiyetle başladı! Chelsea Manchester City: 0-2 MAÇ SONUCU

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Yeni sezonda hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynamak ve yazın şampiyonluklar yaşamak isteyen Manchester City, ilk maçına Stamford Bridge'de çıktı. Manchester'ın mavileri iki yarıda da bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Erling Haaland yeni sezona golle başladıErling Haaland yeni sezona golle başladı

Son şampiyon Manchester City, 18'inci dakikada Bernardo Silva'nın asisti sonrası Erling Haaland'ın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. 84'te ise Fenerbahçe'nin gündemindeki Mateo Kovacic farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve karşılaşma City'nin üstünlüğü ile bitti.

Manchester City gelecek hafta evinde ligin yeni ekiplerinden Ipswich Town'u ağırlayacak. Chelsea ise Wolverhampton deplasmanına çıkacak.

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