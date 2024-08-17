Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve özellikle Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri takviyeleriyle büyük ses getiren sarı-lacivertlilerde sıra orta saha transferine geldi.
Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sorun yaşan Kanarya, Brezilyalı yıldızın yerini dolduracak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Orta saha takviyesi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri de Ferdi Kadıoğlu...
Milli yıldız, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği başarılı ve istikrarlı performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
Adı birçok dev kulüple anılan 24 yaşındaki sol bekin Brighton ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
İngiliz ekibinin Ferdi Kadıoğlu transferi için sarı-lacivertlilere bonuslarla beraber 35 milyon Euro teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Transferi merakla beklenen ve Lille maçında sakatlığı sebebiyle olmayan Ferdi Kadıoğlu, Göztepe mücadelesinin kamp kadrosunda yer aldı.
Bu durum, transferle ilgili soru işaretlerine yol açsa da görüşmeleri sürdüğü bildirildi.
MANCHESTER UNITED DA DEVREDE
Brighton'un bonuslarla 35 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı 25 yaşındaki oyuncu için Manchester United da devrede.
Sarı-lacivertliler, iki kulüple de görüşmelerini sürdürüyor.
Brighton'un teklifi şu anda kulüp için daha cazip durumda.
Ferdi de kulübün menfaatlerine göre hareket edeceğini belirtti.
Bu transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.
Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.