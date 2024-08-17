Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Bu durum, transferle ilgili soru işaretlerine yol açsa da görüşmeleri sürdüğü bildirildi.

MANCHESTER UNITED DA DEVREDE Brighton'un bonuslarla 35 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı 25 yaşındaki oyuncu için Manchester United da devrede.

Sarı-lacivertliler, iki kulüple de görüşmelerini sürdürüyor.

Brighton'un teklifi şu anda kulüp için daha cazip durumda.