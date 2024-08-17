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Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton'a gidecek derken...

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'nun, Brighton ile el sıkıştığı ve transferi için kulüplerin anlaşmaya varmasını beklediği iddia edilmişti. Milli futbolcunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 17:42 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 17:42
Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

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Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve özellikle Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri takviyeleriyle büyük ses getiren sarı-lacivertlilerde sıra orta saha transferine geldi.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sorun yaşan Kanarya, Brezilyalı yıldızın yerini dolduracak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Orta saha takviyesi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri de Ferdi Kadıoğlu...

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Milli yıldız, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği başarılı ve istikrarlı performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Adı birçok dev kulüple anılan 24 yaşındaki sol bekin Brighton ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

İngiliz ekibinin Ferdi Kadıoğlu transferi için sarı-lacivertlilere bonuslarla beraber 35 milyon Euro teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Transferi merakla beklenen ve Lille maçında sakatlığı sebebiyle olmayan Ferdi Kadıoğlu, Göztepe mücadelesinin kamp kadrosunda yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Bu durum, transferle ilgili soru işaretlerine yol açsa da görüşmeleri sürdüğü bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

MANCHESTER UNITED DA DEVREDE

Brighton'un bonuslarla 35 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı 25 yaşındaki oyuncu için Manchester United da devrede.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Sarı-lacivertliler, iki kulüple de görüşmelerini sürdürüyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Brighton'un teklifi şu anda kulüp için daha cazip durumda.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Ferdi de kulübün menfaatlerine göre hareket edeceğini belirtti.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Bu transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.

Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz! Brighton’a gidecek derken...

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