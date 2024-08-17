Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Bizim açımızdan üçüncü attığımız golün temiz olduğunu düşünüyoruz. Oradaki VAR müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. İyi ve organize bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. İki maç, 6 puan. Ligin başı, hem eksiklerimiz var, hem de hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemi tamamlıyoruz."

Okan Buruk, transferin sürdüğünü anımsatarak, bu süreçte oyuncuların zihinlerinin karışık olduğunu ve bunu bir an önce yıkmak istediklerini vurguladı.

Bir gazetecinin yeni transfer Gabriel Sara'nın performansıyla ilgili sorusuna Buruk, "Gabriel ona verdiğimiz görevi yaptı. Kolay maç değildi. Performansından memnunum. Daha yeni geldi, gelişecek ve takıma, oyuna alışacak. Daha çok risk alacak ve gerçekten çok kaliteli ve çok özel oyuncu." diye cevapladı.

"TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENİYORUZ" Buruk, iptal edilen gole ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Bir endişemiz yok. Bu sene bir değişim var. Bu değişimin içinde federasyon başkanımız da bununla ilgili zaten yapılan hatalarla ilgili cezaların verileceğini söylüyor. Türk hakemlerine güveniyoruz. Onlar da rahat olsun, doğru kararlar versin, en iyisini yapsınlar. Bugünkü maçta da bence çağırması yanlıştı. Yani çok net bir şey olmadığı için yani VAR hakemin müdahalesi yanlıştı ama orası da farklı bir yer. VAR hakemi olmak da farklı bir şey. O yüzden yani hiç korkumuz yok, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.