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Galatasaray'a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da gözler Young Boys ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçına çevrildi. Sarı kırmızılılar diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürürken gündeme flaş bir isim geldi. Kaptan Muslera, vatandaşını ikna etmek için kolları sıvadı. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 11:31 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 11:31
Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59'da Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Ev sahibinin tek golü ise 45'te Oğulcan Ülgün'den geldi. Ayrıca Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

SARA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11'de oynama şansı buldu.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

DAVINSON, ZAHA VE OLIVEIRA KADRODA YOK

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına 3 eksikle geldi. Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Davinson Sanchez, transfer görüşmelerini sürdürmek için izinli olan Wilfried Zaha ve sakatlığı nedeniyle Sergio Oliveira kafileyle beraber Konya'ya getirilmedi.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'nın çok zorlu bir deplasman olduğunu söyledi.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

"VAR MÜDAHALESİ YANLIŞTI"

Konyaspor'un ilk yarı topu kendilerine bıraktığını ve iyi savunma yapmaya çalıştığını ifade eden Buruk, "Kerem ve Mertens'in girdiği pozisyon dışında aslında çok net pozisyonlar üretemedik. Rakibimize de çok net pozisyonlar vermedik. Maçın genelinde net pozisyonlar olmadı. Yani iki takımın da gole yaklaştığı yerler oldu ama net pozisyonlar olmadı. İkinci yarının başında çok iyi oynamadık. Gol attıktan sonra biraz daha oyun içindeydik. Maçın sonuna kadar kazanmasını bilen taraftık.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Bizim açımızdan üçüncü attığımız golün temiz olduğunu düşünüyoruz. Oradaki VAR müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. İyi ve organize bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. İki maç, 6 puan. Ligin başı, hem eksiklerimiz var, hem de hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemi tamamlıyoruz."

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Okan Buruk, transferin sürdüğünü anımsatarak, bu süreçte oyuncuların zihinlerinin karışık olduğunu ve bunu bir an önce yıkmak istediklerini vurguladı.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Bir gazetecinin yeni transfer Gabriel Sara'nın performansıyla ilgili sorusuna Buruk, "Gabriel ona verdiğimiz görevi yaptı. Kolay maç değildi. Performansından memnunum. Daha yeni geldi, gelişecek ve takıma, oyuna alışacak. Daha çok risk alacak ve gerçekten çok kaliteli ve çok özel oyuncu." diye cevapladı.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

"TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENİYORUZ"

Buruk, iptal edilen gole ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Bir endişemiz yok. Bu sene bir değişim var. Bu değişimin içinde federasyon başkanımız da bununla ilgili zaten yapılan hatalarla ilgili cezaların verileceğini söylüyor. Türk hakemlerine güveniyoruz. Onlar da rahat olsun, doğru kararlar versin, en iyisini yapsınlar. Bugünkü maçta da bence çağırması yanlıştı. Yani çok net bir şey olmadığı için yani VAR hakemin müdahalesi yanlıştı ama orası da farklı bir yer. VAR hakemi olmak da farklı bir şey. O yüzden yani hiç korkumuz yok, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

"ÜZERİMİZDE SORUMLULUK VAR"
Bir gazetecinin, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenmesiyle ilgili soruya Buruk, şu cevabı verdi:

Keşke Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde daha çok takımımız olsa, daha çok başarılı olsak. Ülke puanı daha çok yükselse ve direkt katılma şansımız olsa. Bunları hepimiz çok istiyoruz. Burada üzerimizde sorumluluk var. Geçen sene bunun heyecanını, zevkini yaşadık. Aynı şeyi tekrar yaşamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde zevkli bir format olacağını düşünüyorum. Yeni format içerisinde de olabilmek, orada yarışabilmek en büyük isteğimiz. İnşallah arka arkaya iki maç var. Bu iki maçta da üzerimize düşeni yaparız.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Bu mücadele ardından Galatasaray, transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Hem Süper Lig'de hemde Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen ve büyük başarı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, rotasyonlu kadro kurmak istiyor.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Cimbom, bunun için flaş bir hamleye imza atacak.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Galatasaray, yaşı dolayısıyla Mertens'in sezon sonuna kadar üst düzey performans veremeyeceğini düşünüyor.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Sarı-kırmızılı ekip on numaraya transfer yapmak istiyor.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

DE ARRASCAETA HAMLESİ

Çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı on numara Giorgian de Arrascaeta'yı listesine aldı.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Cimbom, bu futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Oyuncunun Avrupa'ya gelmemesi nedeniyle transfer için Muslera ve Torreira kozu kullanılacak.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Tecrübeli on numaranın milli takımdan arkadaşları olan sarı-kırmızılı ekibin futbolcuları ikna için devreye girecek.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Arrascaeta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Uruguaylı yıldızın sözleşmesi 2026 yılının aralık ayında sona erecek.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

Bu sezon 30 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 7 gol ve 9 asist yaptı.

Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek

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