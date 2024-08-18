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Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun gol şanssızlığı! İki kez iptal edildi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar 30. dakikada Emirhan Topçu ile 3-1'i yakaladı ancak hakem Mehmet Türkmen golü geçersiz saydı. 64'te genç futbolcu yine ağları sarstı. Yine iptal kararı çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 22:55 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 23:16
Beşiktaş’ta Emirhan Topçu’nun gol şanssızlığı! İki kez iptal edildi

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Beşiktaş'ın Antalyaspor'u evinde ağırladığı Süper Lig'in 2. hafta maçında 4. go sonrası hakem Mehmet Türkmen iptal kararı verdi. Kartal 1-0 geriye düştüğü mücadelede Ciro Immobile ile 2-1 öne geçti. 30. dakikada ise Emirhan Topçu ilk kez gol sevinci yaşadı ancak düdük çaldı.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu'nun kaydettiği gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Beşiktaş Antalyaspor maçının 30. dakikasında Emirhan Topçu'nun attığı gol iptal edildiBeşiktaş Antalyaspor maçının 30. dakikasında Emirhan Topçu'nun attığı gol iptal edildi

Emirhan Topçu'nun golü geçersiz sayıldıEmirhan Topçu'nun golü geçersiz sayıldı

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

Emirhan Topçu 64'te de golünü attı. Kullanılan serbest vuruş sonrasında Gedson Fernandes topu aşırttı ve genç futbolcu ağlarla buluşturdu. Ancak Mehmet Türkmen geçersiz saydı. Emirhan pozisyon sonrasında Giovanni van Bronckhorst tarafından oyundan alındı.

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