Beşiktaş’ta Emirhan Topçu’nun gol şanssızlığı! İki kez iptal edildi

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u evinde ağırladığı Süper Lig'in 2. hafta maçında 4. go sonrası hakem Mehmet Türkmen iptal kararı verdi. Kartal 1-0 geriye düştüğü mücadelede Ciro Immobile ile 2-1 öne geçti. 30. dakikada ise Emirhan Topçu ilk kez gol sevinci yaşadı ancak düdük çaldı.
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu'nun kaydettiği gol faul gerekçesiyle iptal edildi.
Beşiktaş Antalyaspor maçının 30. dakikasında Emirhan Topçu'nun attığı gol iptal edildi
Emirhan Topçu'nun golü geçersiz sayıldı
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır
Emirhan Topçu 64'te de golünü attı. Kullanılan serbest vuruş sonrasında Gedson Fernandes topu aşırttı ve genç futbolcu ağlarla buluşturdu. Ancak Mehmet Türkmen geçersiz saydı. Emirhan pozisyon sonrasında Giovanni van Bronckhorst tarafından oyundan alındı.