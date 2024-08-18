Beşiktaş’ta Emirhan Topçu’nun gol şanssızlığı! İki kez iptal edildi

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u evinde ağırladığı Süper Lig'in 2. hafta maçında 4. go sonrası hakem Mehmet Türkmen iptal kararı verdi. Kartal 1-0 geriye düştüğü mücadelede Ciro Immobile ile 2-1 öne geçti. 30. dakikada ise Emirhan Topçu ilk kez gol sevinci yaşadı ancak düdük çaldı.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu'nun kaydettiği gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Beşiktaş Antalyaspor maçının 30. dakikasında Emirhan Topçu'nun attığı gol iptal edildi

Emirhan Topçu'nun golü geçersiz sayıldı