Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Adanaspor 'u konuk eden Iğdır FK , karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı. Aktepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Burak Pekkan yönetti. Mücadelede Yalçın Koşukavak 'ın öğrencileri 90 dakikanın tamamında üstün taraftı ve bunu tabelaya yansıtarak puanını 6'ya yükseltmeyi başardı.

Iğdır FK 2 maçta 6 puan topladı

Iğdır FK, Adanaspor kaşrısında 23'te Dean Lico ile 1-0 öne geçti. 27'de Kosta Leksic, 34'te ise Hasan Hatipoğlu sahneye çıktı ve fark 3'e yükseldi. 42'de Fevzi Yıldırım penaltıdan Adanaspor'un tek sayısını kaydetti.

İkinci yarıda da rakibine fırsat vermeyen yeşll beyazlı ekip 51'de Dean Lico ile farkı yeniden 3'e çıkardı. 79'da Kosta Aleksic ile bir gol daha bulan Iğdır FK'da karşılaşmaya noktayı uzatma dakikalarında Burak Altıparmak koydu.

Iğdır FK bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak. Adanaspor ise Pendikspor'u konuk edecek.