Süper Lig'deki şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, transfer konusunda çalışmalarına hız verdi. Kanarya, bir süredir görüşme halinde olduğu Brighton ile Ferdi Kadıoğlu için imza atmaya çok yakın. Ancak milli futbolcunun ardından sol beke kimin geleceği merak konusu. Bu konuda geniş bir listesi bulunan Jose Mourinho, yönetimden genç yıldızı istedi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan beklentiler yüksek
Uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, özlemini dindirebilmek adına yoğun mesai harcıyor. Kadro kalitesini en üst seviyeye taşımak ve rakiplerini geride bırakmak isteyen sarı lacivertli ekipte birçok önemli isim gündemde bulunuyor.
Youssef En-Nesyri
YILDIZLAR FENER'İ TERCİH ETTİ
Bugüne kadar tam 6 oyuncuyu renklerine bağlayan İstanbul'un Anadolu yakası temsilcisi, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi dünyada tanınan iki yıldız ile sözleşme imzaladı. Ayrıca yerli olarak da daha önce takımda kiralık oynayan Çağlar'ın yanı sıra Levent Mercan, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ile sözleşme imzalandı.