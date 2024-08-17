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Fenerbahçe transferde yeni Ferdi'yi buldu! Geleceğe yatırımla kasa yine dolacak

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hareketli ve sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertliler İngiltere'ye göndermeye hazırlandığı Ferdi Kadıoğlu'nun ardından sol bek mevkisini emanet edeceği ismi buldu. Genç futbolcu için ilerleyen dönemde yüksek bedelli satış da hedefleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 17:33 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 17:35
Fenerbahçe transferde yeni Ferdi’yi buldu! Geleceğe yatırımla kasa yine dolacak

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Süper Lig'deki şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, transfer konusunda çalışmalarına hız verdi. Kanarya, bir süredir görüşme halinde olduğu Brighton ile Ferdi Kadıoğlu için imza atmaya çok yakın. Ancak milli futbolcunun ardından sol beke kimin geleceği merak konusu. Bu konuda geniş bir listesi bulunan Jose Mourinho, yönetimden genç yıldızı istedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan beklentiler yüksekFenerbahçe'de Jose Mourinho'dan beklentiler yüksek

Uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, özlemini dindirebilmek adına yoğun mesai harcıyor. Kadro kalitesini en üst seviyeye taşımak ve rakiplerini geride bırakmak isteyen sarı lacivertli ekipte birçok önemli isim gündemde bulunuyor.

Youssef En-NesyriYoussef En-Nesyri

YILDIZLAR FENER'İ TERCİH ETTİ

Bugüne kadar tam 6 oyuncuyu renklerine bağlayan İstanbul'un Anadolu yakası temsilcisi, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi dünyada tanınan iki yıldız ile sözleşme imzaladı. Ayrıca yerli olarak da daha önce takımda kiralık oynayan Çağlar'ın yanı sıra Levent Mercan, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ile sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Lille karşısında yediği golle Şampiyonlar Ligi'nden elendiFenerbahçe Lille karşısında yediği golle Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Sezona Lugano eşleşmeleri ile Şampiyonlar Ligi'nden başlayan Fenerbahçe'de 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakip Lille olmuştu. Fransız temsilcisine 2-1 yenildikten sonra rövanşta Kadıköy'de ağırlayan Jose Mourinho ve öğrencileri, 90+1'de attığı golün ardından 118'de David'in penaltısına engel olamadı ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Jose Mourinho kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcıyorJose Mourinho kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor

MOURINHO TRANSFER İSTİYOR

Bu kulvarda iddiasını sonuna kadar ortaya koyan Portekizli teknik direktör, kupayı alabileceklerini dile getirerek herkesi heyecanlandırmıştı. Kadronun da kalitesini daha üst seviyeye çıkarabilmek adına mesai harcıyor.

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

Yönetim de Mourinho'nun istediği oyuncuları alabilmek için temaslarına hız verdi. Diğer yandan taraftar da kısa sürede hamlelerin yapılmasını ve grup aşamasındaki karşılaşmalara transferlerin yetişmesini bekliyor.

Fedi KadıoğluFedi Kadıoğlu

FERDİ İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe'de en öncelikli mevkilerden biri sol bek. Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği sarı lacivertli ekipte artık satışın tamamlanması için hazırlıklar yapılıyor.

Ferdi Kadıoğlu Türk futbol tarihine geçebilirFerdi Kadıoğlu Türk futbol tarihine geçebilir

Brighton'ın istediği gurbetçi futbolcu için 35 milyon euroluk dev ve rekor bonservis teklifinin ardından görüşmelerde sona doğru gelindi. Premier Lig'de forma giymesine kesin gözle bakılan Ferdi'nin yerine de yeni isimler bakılıyor.

Yankub MintehYankub Minteh

Bu sezon transfer ödediği bonservislerle dikkat çeken İngiliz ekibi, Yankuba Minteh, Mats Wieffer, Brajan Gruda, Ibrahim Osman ve Malick Junior Yalcouyé'yi ücret ödeyerek kadrosuna kattı. Kasasından 121.5 milyon euro çıktı. Ferdi ile birlikte bu miktarın 156.5 milyon euroya yükselmesi bekleniyor.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

BJORN MEİJER LİSTEDE

Türk futbol tarihine geçecek anlaşmanın arefesinde olan Fenerbahçe'de yeni bir sol bek arayışında alternatifler de belirlendi. O yıldızlardan biri de Belçika'da forma giyiyor.

Bjorn MeijerBjorn Meijer

Kanarya'nın listesinde Club Brugge'da forma giyen 21 yaşındaki Bjorn Meijer bulunuyor. Hollandalı futbolcu, Groningen'de gösterdiği çıkış sonrası Belçika temsilcisine imza atmıştı.

Bjorn MeijerBjorn Meijer

Geçen sezon 42 karşılaşmada 2 gol atıp 3 de asist yapan genç sol bek, 2842 dakika sahada kaldı. Ayrıca kulübüyle 1 Belçika ligi ve 1 Belçika Süper Kupası kazandı.

Bjorn MeijerBjorn Meijer

1.90 metrelik boyu ile dikkat çeken Meijer'in 2026 yılına kadar kulübüyle kontratı var. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.

Bjorn MeijerBjorn Meijer

Jose Mourinho'unn alınması yönünde rapor bildirdiği oyuncu için yönetim harekete geçti. Ferdi'nin satışı sonrasında resmi teklif yapılması bekleniyor. Hedef 24 yaşındaki futbolcuda olduğu gibi ilerleyen dönemlerde Meijer'den de yüksek bonservis kazanabilmek.

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