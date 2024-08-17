Fenerbahçe Lille karşısında yediği golle Şampiyonlar Ligi'nden elendi Sezona Lugano eşleşmeleri ile Şampiyonlar Ligi'nden başlayan Fenerbahçe'de 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakip Lille olmuştu. Fransız temsilcisine 2-1 yenildikten sonra rövanşta Kadıköy'de ağırlayan Jose Mourinho ve öğrencileri, 90+1'de attığı golün ardından 118'de David'in penaltısına engel olamadı ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Jose Mourinho kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor MOURINHO TRANSFER İSTİYOR Bu kulvarda iddiasını sonuna kadar ortaya koyan Portekizli teknik direktör, kupayı alabileceklerini dile getirerek herkesi heyecanlandırmıştı. Kadronun da kalitesini daha üst seviyeye çıkarabilmek adına mesai harcıyor.

Allan Saint-Maximin Yönetim de Mourinho'nun istediği oyuncuları alabilmek için temaslarına hız verdi. Diğer yandan taraftar da kısa sürede hamlelerin yapılmasını ve grup aşamasındaki karşılaşmalara transferlerin yetişmesini bekliyor.

Fedi Kadıoğlu FERDİ İÇİN GERİ SAYIM Fenerbahçe'de en öncelikli mevkilerden biri sol bek. Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği sarı lacivertli ekipte artık satışın tamamlanması için hazırlıklar yapılıyor.