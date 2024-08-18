SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Giovanni van Bronckhorst'tan Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklama: Ders alacağız

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlıları galibiyete götüren golleri Ciro Immobile, Rafa Silva ve Ernest Muçi kaydetti. Mücadele sonrasında konuşan Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst; "Beklemediğimiz bir başlangıç sonrası golü yedik. Ama gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi ve kazandık. Dersler çıkaracağımız bir galibiyet oldu" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 00:24 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 00:34
Giovanni van Bronckhorst’tan Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklama: Ders alacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ikinci maçında Antalyaspor'u konuk etti. Kartal, ilk dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen 13 ve 23. dakikalarda Ciro Immobile'nin golleriyle öne geçti. 51'de Samudio skoru dengeledi. 56'da Rafa Silva takımına üstünlüğü getirdi. 90+5'te ise Muçi son sözü söyledi.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Karşılaşmanın ardından konuşan Giovanni van Bronckhorst; "Beklediğimiz başlangıcı yapamadık. Bunlar futbolda olan şeyler. Hoşuma giden şey reaksiyon göstermemiz oldu. Çok fazla hücum ettik ve pozisyon bulduk. Reaksiyondan dolayı yediğimiz golü eleştiremem. Bunlar iç saha maçında çok daha önemli. Maçı tekrar inceleyeceğiz. 2. golü çok kolay yedik. Bazı detayları daha iyi yapabilirdik. Zaman zaman 10 kişiye karşı oynamak zordur. Geçişleri hızlı yaptık. Muçi, Mustafa ve Rafa ile... Mutluyum galibiyetten dolayı. Ders alacağımız şeyler olacak" dedi.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Takımın genç futbolcularından Semih Kılıçsoy hakkındaki soruya Hollandalı teknik adam; "Semih bizim için çok önemli. Golleri de gelecektir. Asistleri de çok önemli. Ofansif ve defansif olarak yapması gerekenleri konuşuyoruz. Onun gibi Mustafa'nın da durumu aynı. İkisi de genç isimler." diye konuştu.

SON DAKİKA