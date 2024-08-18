Giovanni van Bronckhorst’tan Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklama: Ders alacağız

Giovanni van Bronckhorst

Karşılaşmanın ardından konuşan Giovanni van Bronckhorst; "Beklediğimiz başlangıcı yapamadık. Bunlar futbolda olan şeyler. Hoşuma giden şey reaksiyon göstermemiz oldu. Çok fazla hücum ettik ve pozisyon bulduk. Reaksiyondan dolayı yediğimiz golü eleştiremem. Bunlar iç saha maçında çok daha önemli. Maçı tekrar inceleyeceğiz. 2. golü çok kolay yedik. Bazı detayları daha iyi yapabilirdik. Zaman zaman 10 kişiye karşı oynamak zordur. Geçişleri hızlı yaptık. Muçi, Mustafa ve Rafa ile... Mutluyum galibiyetten dolayı. Ders alacağımız şeyler olacak" dedi.