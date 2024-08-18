Giovanni van Bronckhorst’tan Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklama: Ders alacağız

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ikinci maçında Antalyaspor'u konuk etti. Kartal, ilk dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen 13 ve 23. dakikalarda Ciro Immobile'nin golleriyle öne geçti. 51'de Samudio skoru dengeledi. 56'da Rafa Silva takımına üstünlüğü getirdi. 90+5'te ise Muçi son sözü söyledi.
Giovanni van Bronckhorst
Karşılaşmanın ardından konuşan Giovanni van Bronckhorst; "Beklediğimiz başlangıcı yapamadık. Bunlar futbolda olan şeyler. Hoşuma giden şey reaksiyon göstermemiz oldu. Çok fazla hücum ettik ve pozisyon bulduk. Reaksiyondan dolayı yediğimiz golü eleştiremem. Bunlar iç saha maçında çok daha önemli. Maçı tekrar inceleyeceğiz. 2. golü çok kolay yedik. Bazı detayları daha iyi yapabilirdik. Zaman zaman 10 kişiye karşı oynamak zordur. Geçişleri hızlı yaptık. Muçi, Mustafa ve Rafa ile... Mutluyum galibiyetten dolayı. Ders alacağımız şeyler olacak" dedi.
Giovanni van Bronckhorst
Takımın genç futbolcularından Semih Kılıçsoy hakkındaki soruya Hollandalı teknik adam; "Semih bizim için çok önemli. Golleri de gelecektir. Asistleri de çok önemli. Ofansif ve defansif olarak yapması gerekenleri konuşuyoruz. Onun gibi Mustafa'nın da durumu aynı. İkisi de genç isimler." diye konuştu.