Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile Süper Lig’de de hesabı açtı!

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlardan biri olan Ciro Immobile, zorlu sürecin ardından imzayı atmış ve siyah beyazlı formayı giymişti. İtalytan golcü, Süper Kupa'da Galatasaray'a attığı gol sonrası Süper Lig'de de adından söz ettirecek bir performans sergiledi.
Ciro Immobile
Samsunspor mücadelesini boş geçen İtalyan golcü, Tüpraş Stadyumu'nda takımının Antalyaspor ile karşılaştığı randevuda sahne aldı. 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar adına 13. dakikada fileleri havalandırıp ligde ilk golünü attı. 23'te ise yine ağları sarsarak takımını öne geçirdi.
Ciro Immobile
Immobile böylelikle 3 maçta 4 gol atmayı başardı. Yıldız golcü, Süper Kupa finalinde de Cimbom'a karşı 2 gol sevinci yaşamıştı.