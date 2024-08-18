Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile Süper Lig’de de hesabı açtı!

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlardan biri olan Ciro Immobile, zorlu sürecin ardından imzayı atmış ve siyah beyazlı formayı giymişti. İtalytan golcü, Süper Kupa'da Galatasaray'a attığı gol sonrası Süper Lig'de de adından söz ettirecek bir performans sergiledi.