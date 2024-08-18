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Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile Süper Lig'de de hesabı açtı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlıların İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Süper Kupa'da Galatasaray ağlarını havalandırmıştı. Ancak Samsunspor maçını boş geçmişti. Yıldız oyuncu Antalyaspor karşısında 1-0 geriye düşen takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 22:19 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 22:24
Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile Süper Lig’de de hesabı açtı!

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Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlardan biri olan Ciro Immobile, zorlu sürecin ardından imzayı atmış ve siyah beyazlı formayı giymişti. İtalytan golcü, Süper Kupa'da Galatasaray'a attığı gol sonrası Süper Lig'de de adından söz ettirecek bir performans sergiledi.

Ciro ImmobileCiro Immobile

Samsunspor mücadelesini boş geçen İtalyan golcü, Tüpraş Stadyumu'nda takımının Antalyaspor ile karşılaştığı randevuda sahne aldı. 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar adına 13. dakikada fileleri havalandırıp ligde ilk golünü attı. 23'te ise yine ağları sarsarak takımını öne geçirdi.

Ciro ImmobileCiro Immobile

Immobile böylelikle 3 maçta 4 gol atmayı başardı. Yıldız golcü, Süper Kupa finalinde de Cimbom'a karşı 2 gol sevinci yaşamıştı.

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