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Galatasaray Trabzonspor'un yıldızını kapıyor! Transferde bomba patlayabilir

Yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan ve Süper Kupa'da aldığı ağır mağlubiyeti unutturmaya başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Trabzonspor'un yıldız ismini listeye ekledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 17:01 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 17:04
Galatasaray Trabzonspor’un yıldızını kapıyor! Transferde bomba patlayabilir

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Üst üste kazandığı 2 şampiyonluk sonrasında gözünü beşinci yıldıza diken Galatasaray, ilk iki haftada 6 puan toplayarak iddiasını ortaya koydu. Sarı kırmızılılar rakip filelere 4 gol atmayı başardı. Diğer yandan Transferler çalışmaları da devam ediyor. Hedefte Trabzonspor'un yıldızı var.

Galatasaray sezonun ilk maçında Hatayspor'u 2-1 devirdiGalatasaray sezonun ilk maçında Hatayspor'u 2-1 devirdi

LİGE KAYIPSIZ BAŞLADI

Mayıs ayında 25'inci kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Aslan ilk hafta mücadelesinde Hatayspor ile karşılaştı. Rams Park'ta Joelson'un golü ile 1-0 geriye düşen Okan Buruk'un öğrencileri, Icardi ve Batshuayi'nin golleriyle maçtan galibiyetle ayrılmayı bildi.

Galtasaray 2'de 2 yaptıGaltasaray 2'de 2 yaptı

2. haftanın açılışını da yapan Galatasaray bu kez Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Yeşil beyazlılarla kıran kırana geçen randevuda Kerem skor dengesini takımı adına bozdu. 41'deki gole 45'te Oğulcan yanıt verdi. İlk yarı beraberlikle sona erdi. İkinci devrede ise Barış Alper Yılmaz, uzak köşeye yaptığu vuruşla galibiyeti getirdi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşacakGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşacak

SIRADA YOUNG BOYS VAR

Galatasaray sezonun kaderini belirleyecek maçlara Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde çıkacak. Sarı kırmızılılar, İsviçre temsilcisi Young Boys ile 21 Ağustos'ta İsviçre'de ve 28 Ağustos'ta İstanbul'da karşılaşacak.

Okan BurukOkan Buruk

LİMİT AÇMAK İÇİN ŞART

Bu sezon yaptığı transferlerin ardından limit sorunu bulunan Cimbom'da yönetim, harcama alanı açılması adına ya satış yapmak ya da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak ayakbastı parası almak amacında. Bu kapsamda Avrupa kupaları daha öncelikli ve hızlı süreç gibi gözüküyor. İki karşılaşmada alınacak sonuçlar büyük bir gelir kapısı olacak.

Dursun ÖzbekDursun Özbek

TRANSFER ÇALIŞMALARI TAM GAZ

Bir taraftan oyuncularından bazıları ile oyllarını ayırmaya hazırlanan Başkan Dursun Özbek ve arkadaşları, Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinen gelen rapor doğrultusunda temaslarını sürdürüyor.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

4 FUTBOLCU GELDİ

Galatasaray bugüne kadar kadrosunu Hakim Ziyech, Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara ile güçlendirdi. Sırada ise 5. hamle var. Takımdan ayrılacak isimlere ve kazanılacak bonservislere göre girişim boyut kazanacak.

Batista Mendy Galatasaray'ın gündemindeBatista Mendy Galatasaray'ın gündeminde

MENDY BOMBASI

Fransızların iddiasına göre Cimbom, Trabzonspor'da forma giyen Batista Mendy ile ilgilenmeye başladı. Sarı kırmızılıların Fransız yıldıza ilgi duyduğu ve teklifte bulunabileceği yazıldı.

Batista MendyBatista Mendy

Trabzonspor, orta saha oyuncusunu geçtiğimiz sezonun başında Fransa'nın Angers kulübünden 4.4 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

Batista MendyBatista Mendy

Yıldız oyuncunun bordo mavili kulüple sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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