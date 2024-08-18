Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşacak SIRADA YOUNG BOYS VAR Galatasaray sezonun kaderini belirleyecek maçlara Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde çıkacak. Sarı kırmızılılar, İsviçre temsilcisi Young Boys ile 21 Ağustos'ta İsviçre'de ve 28 Ağustos'ta İstanbul'da karşılaşacak.

Okan Buruk LİMİT AÇMAK İÇİN ŞART Bu sezon yaptığı transferlerin ardından limit sorunu bulunan Cimbom'da yönetim, harcama alanı açılması adına ya satış yapmak ya da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak ayakbastı parası almak amacında. Bu kapsamda Avrupa kupaları daha öncelikli ve hızlı süreç gibi gözüküyor. İki karşılaşmada alınacak sonuçlar büyük bir gelir kapısı olacak.

Dursun Özbek TRANSFER ÇALIŞMALARI TAM GAZ Bir taraftan oyuncularından bazıları ile oyllarını ayırmaya hazırlanan Başkan Dursun Özbek ve arkadaşları, Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinen gelen rapor doğrultusunda temaslarını sürdürüyor.

Michy Batshuayi 4 FUTBOLCU GELDİ Galatasaray bugüne kadar kadrosunu Hakim Ziyech, Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara ile güçlendirdi. Sırada ise 5. hamle var. Takımdan ayrılacak isimlere ve kazanılacak bonservislere göre girişim boyut kazanacak.