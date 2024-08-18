Vincent Aboubakar gönderilmek istenen isimler arasında Forvette ise Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka'nın adı ayrılacaklar arasında ancak onlar için de net bir teklif gelmedi. Kongolu golcüye Suudi Arabistan'ın ardından İngiltere'den de talip çıktı. Resmi girişimlerin yapılması bekleniyor.

Ernest Muçi Geçen sezon devre arasında Al Musratii ile birlikte transfer edilen Ernest Muçi'den beklentiler çok yüksekti. Ancak beklentileri karşılama konusundaki eşiği henüz atlayamadı. EURO 2024'te de istediği süreyi alamadı ve piyasasını geliştiremedi.

Ernest Muçi



Yönetim kurulunun 13-14 milyon euro civarında bonservis beklediği Arnavut futbolcu için şu ana kadar Süper Lig'den teklifler geldi. Başakşehir, Eyüp, Bodrum ve Rizespor Muçi'i istiyor.

Ernest Muçi 10 milyon euro bonservis ödenen ve 3.5 yıllık sözleşme imzalanan Muçi'ye Samet Aybaba da kiralanma talebini iletti. Karar 23 yaşındaki futbolcuda. Eğer ayrılmaya karar verirse isteyen kulübe öncelik verilecek.