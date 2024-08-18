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Beşiktaş'ın yıldızına talip yağıyor! Yeni adresi şaşırtabilir

Yeni sezona Süper Kupa zaferi ve Samsunspor karşısında aldığı Süper Lig galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, kontenjan ve maliyet açısından göndermek istediği futbolcular konusunda gelen teklifleri değerlendirerek yanıt veriyor. O isimlerden biri için Avrupa'dan beklenen öneriler yerine Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 20:18 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 20:48
Beşiktaş’ın yıldızına talip yağıyor! Yeni adresi şaşırtabilir

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Başkan Hasan Arat yönetiminde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kartal, kadro kalitesini yukarı taşımak ve taraftarını heyecanlandıracak hamleler yapmayı hedefliyor.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren siyah beyazlı ekipte bugüne kadar 6 imza atıldı. Yönetim kurulu, Hollandalı teknik direktörle birlikte çok önemli transferler gerçekleştirdi.

Gabriell Paulista ilk lig maçında gol attıGabriell Paulista ilk lig maçında gol attı

Yeni sezonun ilk imzası Gabriel Paulista'dan geldi. Brezilyalı savunmacının ardından Rafa Silva Benfica'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Altın Ayakkabı sahibi Ciro Immobile'nin tercihi Kartal oldu. Son olarak Cher Ndour kiralandı.

Can KeleşCan Keleş

Yerli transferlerinde ise Fatih Karagümrük'ten Can Keleş ile Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'ya forma giydirildi. Böylelikle yabancı kontenjanına alternatif yaratılması adına önemli adımlar atıldı.

Rafa SilvaRafa Silva

Süper Lig'in yeni sezonuna Samsun'da başlayan Kartal, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz'deki 3 puanla birlikte coşku da yükseldi.

Hasan AratHasan Arat

Taraftarının onayından geçebilecek oyuncuları almayı hedefleyen yönetim bir yandan da elinden oyuncu çıkarmak zorunda. Kontenjan konusunda yaşanan sıkıntılar ayrılıkları kaçınılmaz kılıyor.

Omar ColleyOmar Colley

Omar Colley ve Masuaku'nun talibi çıkması halinde gönderilmeleri yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Ancak beklenen hareket henüz yok.

Alex Oxlade-ChamberlainAlex Oxlade-Chamberlain

Orta sahada ise Alex Oxlade-Chamberlain'in yüksek bedelli kontratı el kol bağlıyor. Bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. İngiliz yıldıza ülkesinden talipler çıksa da maaşı nedeniyle hep geri adım atılıyor. Jean Onana konusundaki tutum da aynı. Eğer istenen seviyede öneri gelirse kolaylık sağlanacak.

Vincent Aboubakar gönderilmek istenen isimler arasındaVincent Aboubakar gönderilmek istenen isimler arasında

Forvette ise Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka'nın adı ayrılacaklar arasında ancak onlar için de net bir teklif gelmedi. Kongolu golcüye Suudi Arabistan'ın ardından İngiltere'den de talip çıktı. Resmi girişimlerin yapılması bekleniyor.

Ernest MuçiErnest Muçi

Geçen sezon devre arasında Al Musratii ile birlikte transfer edilen Ernest Muçi'den beklentiler çok yüksekti. Ancak beklentileri karşılama konusundaki eşiği henüz atlayamadı. EURO 2024'te de istediği süreyi alamadı ve piyasasını geliştiremedi.

Ernest MuçiErnest Muçi

Yönetim kurulunun 13-14 milyon euro civarında bonservis beklediği Arnavut futbolcu için şu ana kadar Süper Lig'den teklifler geldi. Başakşehir, Eyüp, Bodrum ve Rizespor Muçi'i istiyor.

Ernest MuçiErnest Muçi

10 milyon euro bonservis ödenen ve 3.5 yıllık sözleşme imzalanan Muçi'ye Samet Aybaba da kiralanma talebini iletti. Karar 23 yaşındaki futbolcuda. Eğer ayrılmaya karar verirse isteyen kulübe öncelik verilecek.

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