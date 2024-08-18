Başkan Hasan Arat yönetiminde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kartal, kadro kalitesini yukarı taşımak ve taraftarını heyecanlandıracak hamleler yapmayı hedefliyor.
Başkan Hasan Arat yönetiminde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kartal, kadro kalitesini yukarı taşımak ve taraftarını heyecanlandıracak hamleler yapmayı hedefliyor.
Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren siyah beyazlı ekipte bugüne kadar 6 imza atıldı. Yönetim kurulu, Hollandalı teknik direktörle birlikte çok önemli transferler gerçekleştirdi.
Yerli transferlerinde ise Fatih Karagümrük'ten Can Keleş ile Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'ya forma giydirildi. Böylelikle yabancı kontenjanına alternatif yaratılması adına önemli adımlar atıldı.
Süper Lig'in yeni sezonuna Samsun'da başlayan Kartal, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz'deki 3 puanla birlikte coşku da yükseldi.
Taraftarının onayından geçebilecek oyuncuları almayı hedefleyen yönetim bir yandan da elinden oyuncu çıkarmak zorunda. Kontenjan konusunda yaşanan sıkıntılar ayrılıkları kaçınılmaz kılıyor.
Omar Colley ve Masuaku'nun talibi çıkması halinde gönderilmeleri yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Ancak beklenen hareket henüz yok.
Orta sahada ise Alex Oxlade-Chamberlain'in yüksek bedelli kontratı el kol bağlıyor. Bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. İngiliz yıldıza ülkesinden talipler çıksa da maaşı nedeniyle hep geri adım atılıyor. Jean Onana konusundaki tutum da aynı. Eğer istenen seviyede öneri gelirse kolaylık sağlanacak.
Forvette ise Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka'nın adı ayrılacaklar arasında ancak onlar için de net bir teklif gelmedi. Kongolu golcüye Suudi Arabistan'ın ardından İngiltere'den de talip çıktı. Resmi girişimlerin yapılması bekleniyor.
Geçen sezon devre arasında Al Musratii ile birlikte transfer edilen Ernest Muçi'den beklentiler çok yüksekti. Ancak beklentileri karşılama konusundaki eşiği henüz atlayamadı. EURO 2024'te de istediği süreyi alamadı ve piyasasını geliştiremedi.
Yönetim kurulunun 13-14 milyon euro civarında bonservis beklediği Arnavut futbolcu için şu ana kadar Süper Lig'den teklifler geldi. Başakşehir, Eyüp, Bodrum ve Rizespor Muçi'i istiyor.
10 milyon euro bonservis ödenen ve 3.5 yıllık sözleşme imzalanan Muçi'ye Samet Aybaba da kiralanma talebini iletti. Karar 23 yaşındaki futbolcuda. Eğer ayrılmaya karar verirse isteyen kulübe öncelik verilecek.