Rafa Silva Samsunspor maçında galibiyeti getiren isimlerden biriydi DÜDÜK MEHMET TÜRKMEN'DE Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaştığı randevuyu Mehmet Türkmen yönetiyor. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy üstkeniyor. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş. Onur Öztoprak VAR ve Süleyman Özay AVAR koltuğunda oturuyor.

Gabriel Paulista ilk lig maçında fileleri havalandırdı 57. KEZ KARŞI KARŞIYA İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

Beşiktaş ilk maçında Samsunspor'u 2-0 yendi KARTAL EVİNDE FARK ATTI Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN