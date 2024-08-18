Yeni transferleri ile başladığı sezonda birbirinden yıldız isimleriyle Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de de ilk maçını kazanmıştı. Siyah beyazlılar, bu akşam da Antlayaspor'u ağırlıyor. Gİovanni van Bronckhorst ve öğrencileri çekişmeli geçmesi beklenen randevudan taraftarının desteği ile 3 puan alarak 2'de 2 yapmak istiyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI TAKİP
Beşiktaş Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ - ANTALYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio
Galatasaray Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendi
BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE ANTALYASPOR 1 PUANLA BAŞLADI
Bugün oynanan maç öncesinde Beşiktaş, ilk haftada Samsunspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri Rafa Silva ve Gabriel Paulista ile zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla döndü. Antalyaspor ise Göztepe ile evinde berabere kaldı ve 1 puanla sezona başladı.