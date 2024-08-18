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Beşiktaş - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar ilk haftada Samsunspor'u yenmiş Akdeniz temsilcisi ise Göztepe ile sahasında berabere kaldı. İki takımın zorlu randevusunu Mehmet Türkmen yönetiyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu. Beşiktaş - Antalyaspor maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 20:27 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 20:42
Beşiktaş - Antalyaspor | İlk 11’ler belli oldu

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Yeni transferleri ile başladığı sezonda birbirinden yıldız isimleriyle Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de de ilk maçını kazanmıştı. Siyah beyazlılar, bu akşam da Antlayaspor'u ağırlıyor. Gİovanni van Bronckhorst ve öğrencileri çekişmeli geçmesi beklenen randevudan taraftarının desteği ile 3 puan alarak 2'de 2 yapmak istiyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI TAKİP

Beşiktaş Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBeşiktaş Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ - ANTALYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

Galatasaray Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendiGalatasaray Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendi

BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE ANTALYASPOR 1 PUANLA BAŞLADI

Bugün oynanan maç öncesinde Beşiktaş, ilk haftada Samsunspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri Rafa Silva ve Gabriel Paulista ile zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla döndü. Antalyaspor ise Göztepe ile evinde berabere kaldı ve 1 puanla sezona başladı.

Rafa Silva Samsunspor maçında galibiyeti getiren isimlerden biriydiRafa Silva Samsunspor maçında galibiyeti getiren isimlerden biriydi

DÜDÜK MEHMET TÜRKMEN'DE

Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaştığı randevuyu Mehmet Türkmen yönetiyor. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy üstkeniyor. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş. Onur Öztoprak VAR ve Süleyman Özay AVAR koltuğunda oturuyor.

Gabriel Paulista ilk lig maçında fileleri havalandırdıGabriel Paulista ilk lig maçında fileleri havalandırdı

57. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

Beşiktaş ilk maçında Samsunspor'u 2-0 yendiBeşiktaş ilk maçında Samsunspor'u 2-0 yendi

KARTAL EVİNDE FARK ATTI

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

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