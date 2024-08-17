Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Çaykur Rizespor , rakibini 2-1 yendi. Yeşil mavililere galibiyeti getiren golleri Husniddin Aliqulov ve Ali Sowe attı.

90+6. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Bünyamin Balat ile Hadziahmetovic'in mücadelesinde Bünyamin Balat yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını işaret etti.

Yusuf Barası

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Adana Demirspor bu yenilgiyle ikinci maçından da puan çıkaramadı. Mavi Şimşekler gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rizespor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.