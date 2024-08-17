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Rize deplasmanda kazandı! Adana Demirspor Çaykur Rizespor: 1-2 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi iki yarıda da bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 01:29 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 01:32
Rize deplasmanda kazandı! Adana Demirspor Çaykur Rizespor: 1-2 MAÇ SONUCU

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Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Çaykur Rizespor, rakibini 2-1 yendi. Yeşil mavililere galibiyeti getiren golleri Husniddin Aliqulov ve Ali Sowe attı.

Yusuf SarıYusuf Sarı

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 4. dakikasında ceza sahasında Ali Sowe'un pasında topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere çeldi.

22. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Zeqiri'nin diğer tarafa aktardığı topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere attı.

28. dakikada ceza sahası içinde yapılan ortada Yusuf Barasi'nin dokunduğu top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön bölümde yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde Michut'un vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

60. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası içinde sol çaprazdan ortasında kale sahası içindeki Akintola'nın vuruşunda, savunma topu kornere çeldi.

63. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

74. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Ali Sowe'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

83. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan şutunda, top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.

90+6. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Bünyamin Balat ile Hadziahmetovic'in mücadelesinde Bünyamin Balat yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını işaret etti.

90+7. dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Barasi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Yusuf BarasıYusuf Barası

2'DE 0 YAPTI

Adana Demirspor bu yenilgiyle ikinci maçından da puan çıkaramadı. Mavi Şimşekler gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rizespor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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