Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Çaykur Rizespor, rakibini 2-1 yendi. Yeşil mavililere galibiyeti getiren golleri Husniddin Aliqulov ve Ali Sowe attı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Çaykur Rizespor, rakibini 2-1 yendi. Yeşil mavililere galibiyeti getiren golleri Husniddin Aliqulov ve Ali Sowe attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 4. dakikasında ceza sahasında Ali Sowe'un pasında topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere çeldi.
22. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Zeqiri'nin diğer tarafa aktardığı topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere attı.
28. dakikada ceza sahası içinde yapılan ortada Yusuf Barasi'nin dokunduğu top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön bölümde yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde Michut'un vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.
60. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası içinde sol çaprazdan ortasında kale sahası içindeki Akintola'nın vuruşunda, savunma topu kornere çeldi.
63. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.
74. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Ali Sowe'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
83. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan şutunda, top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.
90+6. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Bünyamin Balat ile Hadziahmetovic'in mücadelesinde Bünyamin Balat yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını işaret etti.
90+7. dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Barasi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
2'DE 0 YAPTI
Adana Demirspor bu yenilgiyle ikinci maçından da puan çıkaramadı. Mavi Şimşekler gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rizespor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.