Göztepe’nin Fenerbahçe’ye attığı gol VAR’dan döndü! İşte o an...

Göztepe ile Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'İn 2. haftasında karşılaştı. İki takım arasındaki mücadelenin 29'uncu dakikasında İzmir temsilcisi, 1-0 üstünlüğü yakaladı. Atılan gol, VAR kararı sonrasında iptal edildi.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır

Kubilay'ın 2 Fenerbahçeli futbolcuyu geçtikten sonra ceza sahasına gönderdiği topu Romula ağlarla buluşturdu. Ancak sevinci kısa sürdü. Yıldız futbolcunun kaleyi bulmadan önceki pozisyonda Kubilay'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.