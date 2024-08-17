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Göztepe'nin Fenerbahçe'ye attığı gol VAR'dan döndü! İşte o an...

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, karşılaşmada 1-0 öne geçti ancak gol VAR incelemsi sonrasında iptal edildi. İşte o an...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 22:33 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 22:33
Göztepe’nin Fenerbahçe’ye attığı gol VAR’dan döndü! İşte o an...

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Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'İn 2. haftasında karşılaştı. İki takım arasındaki mücadelenin 29'uncu dakikasında İzmir temsilcisi, 1-0 üstünlüğü yakaladı. Atılan gol, VAR kararı sonrasında iptal edildi.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

Kubilay'ın 2 Fenerbahçeli futbolcuyu geçtikten sonra ceza sahasına gönderdiği topu Romula ağlarla buluşturdu. Ancak sevinci kısa sürdü. Yıldız futbolcunun kaleyi bulmadan önceki pozisyonda Kubilay'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

Karar sonrasında maç 0-0'dan devam etti.

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