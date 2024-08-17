Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

Transfer dönemini bir an önce bitirmek istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hem eksiklerimiz var, hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var.

Hem biliyorsunuz transfer döneminde de oyuncuların kafaları daha karışık oluyor. Bunu da bir an önce yıkmak istiyoruz. Yani transfer dönemi bittikten sonra bizim için daha net bir şekilde oyuncuları işin içine çekebiliyoruz." ifadelerini kullandı.