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Yeni Endrick'i Galatasaray kapıyor! Real Madrid'e çalım

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar geleceğin yıldızları arasında gösterdilen genç futbolcu için girişimlere başladı. Ancak transferde dev bir rakip var: Real Madrid. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 15:52 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 15:52
Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

Aslan'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

Ev sahibi takımın tek golüyse 45. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Galatasaray'da gözler transfer çevrildi.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

Transfer dönemini bir an önce bitirmek istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hem eksiklerimiz var, hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

Hem biliyorsunuz transfer döneminde de oyuncuların kafaları daha karışık oluyor. Bunu da bir an önce yıkmak istiyoruz. Yani transfer dönemi bittikten sonra bizim için daha net bir şekilde oyuncuları işin içine çekebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

Transfer döneminin son gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray ile ilgili gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

GERMAN BARBAS SAVAŞI

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Uruguay ekibi Penarol'da forma giyen ve geleceğin yıldızı arasında gösterilen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu German Barbas ile ilgilendiğini yazdı.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

AS kaynaklı haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Real Madrid ve Benfica'nın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

Haberde ayrıca kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Barbas'ın bonservisinin %60'ının 12 milyon Euro olduğu aktarıldı.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

German Barbas bu sezon Penarol formasıyla çıktığı 1 maçta 11 dakika süre aldı.

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

16 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

(Fotomaç)

Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım

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