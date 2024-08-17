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Galatasaray ile Beşiktaş arasında transfer savaşı! Yıldız oyuncu için karşı karşıya geldiler

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. İki ezeli rakip son olarak aynı oyuncunun peşine düştü ve görüşmeler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 18:46 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 18:46
Galatasaray ile Beşiktaş arasında transfer savaşı! Yıldız oyuncu için karşı karşıya geldiler

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Şampiyonluk sevinci yaşayabilmek ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere yeni sezona başlayan Galatasaray ile Beşiktaş, transfer çalışmalarında görüşmelerine hız verdi.

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Sezona Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık tarihi galibiyet ve Süper Kupa zaferi ile başlayan Kartal, Türkiye Kupası sonrası bir sevinç daha yaşamıştı. Diğer tarafta Aslan ise beklemediği bu sonuç sonrasında büyük üzüntüyle sahadan ayrılmıştı.

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Gabriel Paulista Samsunspor deplasmanında ilk golünü attıGabriel Paulista Samsunspor deplasmanında ilk golünü attı
İYİ BAŞLADILAR

Ligde iki takım da galibiyetle başladı. Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleri ile 2-0 yenerken Cimbom ise evinde Hatayspor'u golcüleri Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin sayılarıyla 2-1 ile geçti.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon ilk golünü attıKerem Aktürkoğlu bu sezon ilk golünü attı

Sezon başında olduğu gibi ikinci haftanın da açılışını yapan Galatasaray, Konyaspor ile Konya'da karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Böylelikle puanını 6'ya yükseltti.

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İki ezeli rakip Süper Lig'in yan ısıra Avrupa'da da başarılı olabilmek adına kadrolarını güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş şu ana kadar 6, Cimbom ise 4 futbolcuyu transfer etti.

Arthur MasuakuArthur Masuaku

İKİ TAKIM DA SATIŞ BEKLİYOR

Sol bek konusunda takviye yapmak isteyen iki takım listesindeki alternatifleri değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda aynı futbolcu üzerinde birleştiler ve transfer savaşı başladı.

Arthur MasuakuArthur Masuaku

Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu göndermesi halinde yeni bir sol bek ile anlaşmak, Galatasaray ise Derrick Köhn'ün gideceği senaryoya hazırlanarak hamlesini yapmak istiyor.

Derrick KöhnDerrick Köhn

Derrick Köhn için daha önce transfer isteğinde bulunduğu ve takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Ancak şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı ve Alman futbolcu takımda. Son günlere hazırlıksız girmek istemeyen Cimbom, harekatını sürdürüyor.

Arthur MasuakuArthur Masuaku

Arthur Masuaku'nun durumu da Köhn'den farklı değil. 30 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar teklif yok. Ancak yönetim satarak gelir elde etmek ve yıldız bir isimle yola devam etmek amacında.

Alex MorenoAlex Moreno

ALEX MORENO İÇİN KAPIŞMA

Galatasaray ve Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Alex Moreno için devreye girdi. İspanyol futbolcunun takımda düşünülmemesi üzerine harekete geçen iki kulübün yanı sıra birçok talibi bulunan deneyimli sol bek için ülkesinden de talep var.

Alex MorenoAlex Moreno

Kadrosunda Digne'yi bulunduran ve bu sezon Ian Maatsen'i de kadrosuna katan Birmingham temsilcisinden ayrılmayı planlayan Moreno, bordo mavili forma ile 48 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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