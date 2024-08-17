Kerem Aktürkoğlu bu sezon ilk golünü attı Sezon başında olduğu gibi ikinci haftanın da açılışını yapan Galatasaray, Konyaspor ile Konya'da karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Böylelikle puanını 6'ya yükseltti.

Rafa Silva Beşiktaş'ın en ses getiren isimlerinden biri oldu İki ezeli rakip Süper Lig'in yan ısıra Avrupa'da da başarılı olabilmek adına kadrolarını güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş şu ana kadar 6, Cimbom ise 4 futbolcuyu transfer etti.

Arthur Masuaku İKİ TAKIM DA SATIŞ BEKLİYOR Sol bek konusunda takviye yapmak isteyen iki takım listesindeki alternatifleri değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda aynı futbolcu üzerinde birleştiler ve transfer savaşı başladı.

Arthur Masuaku Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu göndermesi halinde yeni bir sol bek ile anlaşmak, Galatasaray ise Derrick Köhn'ün gideceği senaryoya hazırlanarak hamlesini yapmak istiyor.