Şampiyonluk sevinci yaşayabilmek ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere yeni sezona başlayan Galatasaray ile Beşiktaş, transfer çalışmalarında görüşmelerine hız verdi.
Şampiyonluk sevinci yaşayabilmek ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere yeni sezona başlayan Galatasaray ile Beşiktaş, transfer çalışmalarında görüşmelerine hız verdi.
Sezona Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık tarihi galibiyet ve Süper Kupa zaferi ile başlayan Kartal, Türkiye Kupası sonrası bir sevinç daha yaşamıştı. Diğer tarafta Aslan ise beklemediği bu sonuç sonrasında büyük üzüntüyle sahadan ayrılmıştı.
Ligde iki takım da galibiyetle başladı. Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleri ile 2-0 yenerken Cimbom ise evinde Hatayspor'u golcüleri Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin sayılarıyla 2-1 ile geçti.
Sezon başında olduğu gibi ikinci haftanın da açılışını yapan Galatasaray, Konyaspor ile Konya'da karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Böylelikle puanını 6'ya yükseltti.
İki ezeli rakip Süper Lig'in yan ısıra Avrupa'da da başarılı olabilmek adına kadrolarını güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş şu ana kadar 6, Cimbom ise 4 futbolcuyu transfer etti.
İKİ TAKIM DA SATIŞ BEKLİYOR
Sol bek konusunda takviye yapmak isteyen iki takım listesindeki alternatifleri değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda aynı futbolcu üzerinde birleştiler ve transfer savaşı başladı.
Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu göndermesi halinde yeni bir sol bek ile anlaşmak, Galatasaray ise Derrick Köhn'ün gideceği senaryoya hazırlanarak hamlesini yapmak istiyor.
Arthur Masuaku'nun durumu da Köhn'den farklı değil. 30 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar teklif yok. Ancak yönetim satarak gelir elde etmek ve yıldız bir isimle yola devam etmek amacında.
ALEX MORENO İÇİN KAPIŞMA
Galatasaray ve Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Alex Moreno için devreye girdi. İspanyol futbolcunun takımda düşünülmemesi üzerine harekete geçen iki kulübün yanı sıra birçok talibi bulunan deneyimli sol bek için ülkesinden de talep var.
Kadrosunda Digne'yi bulunduran ve bu sezon Ian Maatsen'i de kadrosuna katan Birmingham temsilcisinden ayrılmayı planlayan Moreno, bordo mavili forma ile 48 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.