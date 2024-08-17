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Jose Mourinho: Çalıştığımız yerden gol yedik

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalarak 1 puan alan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam beraberliğin nedenlerini açıklarken 'Çalıştığımız yerden yedik' dedi. Ayrıca soyunma odasına neden erken gittiği konusuna da açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 00:16 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 00:16
Jose Mourinho: Çalıştığımız yerden gol yedik

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Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Fenerbahçe, ilk puan kaybını İzmir'de yaşadı. Sarı lacivertliler, Göztepe ile 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Jose MourinhoJose Mourinho

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"Oyun zordu. Aynı zamanda 2-0'la bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarı maçı bitirme şansımız vardı. Fakat daha sonra oyunun duygu durumu değişti, sıcaklığı değişti. Aslında onların yapacağını bildiğimiz durumdan gol yedik. Kornerden gol yedik. Ondan sonra maç ortada oldu. Sadece rakibe karşı değil, atmosfere karşı da mücadele etmemiz gerekti. Üçüncü golü bulamadık. Cenk Tosun'la şans bulduk. Daha sonra maç 2-2 oldu. Tablette izlediğim bazı görüntüler vardı ve devre arasında oyuncularıma göstermem gerekiyordu. O yüzden soyunma odasına erken girmiştim."

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