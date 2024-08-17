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Süper Lig ekibinde istifa! 2. haftada veda etti

Trendyol Süper Lig'İn 2. haftasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı, görevi bıraktığını duyurdu. Çamlı; "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifasını dile getirdi.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 21:58 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 22:03
Süper Lig ekibinde istifa! 2. haftada veda etti

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Yeni sezona büyük umutlarla başlayan Kayserispor, ikinci haftada oynadığı ilk maçta Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılıla Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçmesine rağmen Uros Radakovic'e engel olamadı ve sahdan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Ali ÇamlıAli Çamlı

Karşılaşma sonrasında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı görevini bıraktığını duyurdu.

Ali Çamlı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifasını dile getirdi.

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