Süper Lig ekibinde istifa! 2. haftada veda etti

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan Kayserispor, ikinci haftada oynadığı ilk maçta Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılıla Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçmesine rağmen Uros Radakovic'e engel olamadı ve sahdan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.