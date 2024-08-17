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Sivas'tan altın değerinde galibiyet! Kayserispor Sivasspor: 1-2 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Miguel Cardoso ile 14'te 1-0 öne geçti. Ancak 3 dakika sonra Uros Radakovic Charisis'in direkten dönen topunu tamamlayarak skoru dengeledi. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Alex Pritchard'ın kullandığı serbest vuruşta da kafayı vurarak kırmızı beyazlıları 2-1 öne geçirdi ve maç bu sonuçla sona erdi. Mücadelede Uğur Çiftçi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 21:15 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 21:18
Sivas’tan altın değerinde galibiyet! Kayserispor Sivasspor: 1-2 MAÇ SONUCU

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Geçen hafta Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen oynadığı futbolla dikkat çeken Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'u 10 kişiyle deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Kırmızı beyazlılar adına iki golü de Uros Radakovic kaydetti.

Kayserisporlu futbolcular golden sonra böyle sevindiKayserisporlu futbolcular golden sonra böyle sevindi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasonda Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Miguel Cardoso'nun golü ile öne geçen sarı kırmızılı ekibe kırmızı beyazlılar 3 dakika sonra Radakovic ile cevap verdi. İkinci devrede Radakovic bir daha sahneye çıktı ve 50. dakikada takımını öne geçirdi. Bu sonuçla birlikte Yiğidolar haftayı 3 puanla kapatarak ilk galibiyetini aldı.

Kayserispor bir sonraki hafta deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Sivasspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

Uros Radakovic attığı 2 golle galibiyeti getirdiUros Radakovic attığı 2 golle galibiyeti getirdi

KAYSERİSPOR: 1-2 :SİVASSPOR

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Bourabia, Mane, Cardoso

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunboev, Pritchard, Manaj

Goller: Dk. 14 Cardoso (Kayserispor), Dk. 17 ve 50 Radakovic (Sivasspor)

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