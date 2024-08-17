Geçen hafta Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen oynadığı futbolla dikkat çeken Sivasspor , Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor 'u 10 kişiyle deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Kırmızı beyazlılar adına iki golü de Uros Radakovic kaydetti.

Kayserisporlu futbolcular golden sonra böyle sevindi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasonda Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Miguel Cardoso'nun golü ile öne geçen sarı kırmızılı ekibe kırmızı beyazlılar 3 dakika sonra Radakovic ile cevap verdi. İkinci devrede Radakovic bir daha sahneye çıktı ve 50. dakikada takımını öne geçirdi. Bu sonuçla birlikte Yiğidolar haftayı 3 puanla kapatarak ilk galibiyetini aldı.

Kayserispor bir sonraki hafta deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Sivasspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.