Geçen hafta Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen oynadığı futbolla dikkat çeken Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'u 10 kişiyle deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Kırmızı beyazlılar adına iki golü de Uros Radakovic kaydetti.
Kayserisporlu futbolcular golden sonra böyle sevindi
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasonda Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Miguel Cardoso'nun golü ile öne geçen sarı kırmızılı ekibe kırmızı beyazlılar 3 dakika sonra Radakovic ile cevap verdi. İkinci devrede Radakovic bir daha sahneye çıktı ve 50. dakikada takımını öne geçirdi. Bu sonuçla birlikte Yiğidolar haftayı 3 puanla kapatarak ilk galibiyetini aldı.
Kayserispor bir sonraki hafta deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Sivasspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.
Uros Radakovic attığı 2 golle galibiyeti getirdi
KAYSERİSPOR: 1-2 :SİVASSPOR
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Bourabia, Mane, Cardoso
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunboev, Pritchard, Manaj
Goller: Dk. 14 Cardoso (Kayserispor), Dk. 17 ve 50 Radakovic (Sivasspor)