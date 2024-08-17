Galatasaray peşinden koşmuştu! Milan Youssouf Fofana’yı açıkladı

Monaco'daki performansıyla birçok takımı peşinden koşturan Youssouf Fofana'nın yeni kulübü belli oldu. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği ve kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği yıldız futbolcu artık Milan forması giyecek.
Monaco'daki performansıyla birçok takımı peşinden koşturan Youssouf Fofana'nın yeni kulübü belli oldu. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği ve kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği yıldız futbolcu artık Milan forması giyecek.
İtalyan temsilcisi, Fofana için Fransız kulübüne 23 milyon euro bonservis ücreti ve şartlara bağlı olarak 2 milyon euro da bonus ödeyecek.
Milan, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2028 yılına kadar sürecek bir kontrat imzalandığını duyurdu.
Monaco kariyerinde 175 maça çıkan Fofana, 7 gol atıp 15 de asist yapto. Ayrıca Fransa Milli Takımı'na da yükseldi. Ön libero ve merkez orta sahada forma giyebilen yıldız oyuncu birçok mevkide de görev yapabiliyor.