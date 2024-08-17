Galatasaray peşinden koşmuştu! Milan Youssouf Fofana’yı açıkladı

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Monaco'daki performansıyla birçok takımı peşinden koşturan Youssouf Fofana'nın yeni kulübü belli oldu. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği ve kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği yıldız futbolcu artık Milan forması giyecek.

Youssouf Fofana İtalyan temsilcisi, Fofana için Fransız kulübüne 23 milyon euro bonservis ücreti ve şartlara bağlı olarak 2 milyon euro da bonus ödeyecek.