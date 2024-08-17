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Galatasaray peşinden koşmuştu! Milan Youssouf Fofana'yı açıkladı

Transfer döneminde birçok takımın yanı sıra Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Youssouf Fofana'nın yeni adresi belli oldu. Fransız futbolcu artık Serie A'da top koşturacak. Milan, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 18:01 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 18:11
Galatasaray peşinden koşmuştu! Milan Youssouf Fofana’yı açıkladı

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Monaco'daki performansıyla birçok takımı peşinden koşturan Youssouf Fofana'nın yeni kulübü belli oldu. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği ve kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği yıldız futbolcu artık Milan forması giyecek.

Youssouf FofanaYoussouf Fofana

İtalyan temsilcisi, Fofana için Fransız kulübüne 23 milyon euro bonservis ücreti ve şartlara bağlı olarak 2 milyon euro da bonus ödeyecek.

Youssouf FofanaYoussouf Fofana

Milan, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2028 yılına kadar sürecek bir kontrat imzalandığını duyurdu.

Youssouf FofanaYoussouf Fofana

Monaco kariyerinde 175 maça çıkan Fofana, 7 gol atıp 15 de asist yapto. Ayrıca Fransa Milli Takımı'na da yükseldi. Ön libero ve merkez orta sahada forma giyebilen yıldız oyuncu birçok mevkide de görev yapabiliyor.

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