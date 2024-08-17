Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko gollerini attı! Faslı yıldızdan İzmir’de ilk

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanla başlamıştı. Sarı lacivertlileri galibiyete götüren golü Edin Dzeko kaydetmişti. Boşnak futbolcu İzmir'de de boş geçmedi.
Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanla başlamıştı. Sarı lacivertlileri galibiyete götüren golü Edin Dzeko kaydetmişti. Boşnak futbolcu İzmir'de de boş geçmedi.
Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Göztepe'nin VAR'dan dönen golü sonrasında rakip kalede pozisyon arayan Kanarya, 45+3'te Bright Osayi-Samuel'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kadıköy'de olduğu gibi yine açılış Boşnak yıldızdan geldi.
EN-NESYRI'DEN AÇILIŞ
İlk yarı bu skorla sona erecekken bu kez Sebastian Szymanski'nin ortasında En-Nesyri sahneye çıktı. Faslı futbolcu, yaptığı kafa vuruşuyla bu işte usta olduğunu göstererek farkı ikiye çıkardı ve sarı lacivertli formayla ilk golünü attı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çift forvet tercihi sonrasında iki oyuncunun da ağları havalandırması herkesi memnun etti.