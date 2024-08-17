Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko gollerini attı! Faslı yıldızdan İzmir’de ilk

En-Nesyri

EN-NESYRI'DEN AÇILIŞ

İlk yarı bu skorla sona erecekken bu kez Sebastian Szymanski'nin ortasında En-Nesyri sahneye çıktı. Faslı futbolcu, yaptığı kafa vuruşuyla bu işte usta olduğunu göstererek farkı ikiye çıkardı ve sarı lacivertli formayla ilk golünü attı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çift forvet tercihi sonrasında iki oyuncunun da ağları havalandırması herkesi memnun etti.