PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko gollerini attı! Faslı yıldızdan İzmir'de ilk

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında golü iğtal edilen sarı kırmızılıların ardından Kanarya 45+3'te Bright Osayi Samuel ile penaltı kazandı. Edin Dzeko beyaz noktadan skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı sona ererken Youssef En-Neysri kafayla 2-0 yaptı ve ilk golünü atmış oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 22:46 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 22:48
Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko gollerini attı! Faslı yıldızdan İzmir’de ilk

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanla başlamıştı. Sarı lacivertlileri galibiyete götüren golü Edin Dzeko kaydetmişti. Boşnak futbolcu İzmir'de de boş geçmedi.

Edin Dzeko İzmir'de açılış golünü attıEdin Dzeko İzmir'de açılış golünü attı

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Göztepe'nin VAR'dan dönen golü sonrasında rakip kalede pozisyon arayan Kanarya, 45+3'te Bright Osayi-Samuel'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kadıköy'de olduğu gibi yine açılış Boşnak yıldızdan geldi.

En-NesyriEn-Nesyri

EN-NESYRI'DEN AÇILIŞ

İlk yarı bu skorla sona erecekken bu kez Sebastian Szymanski'nin ortasında En-Nesyri sahneye çıktı. Faslı futbolcu, yaptığı kafa vuruşuyla bu işte usta olduğunu göstererek farkı ikiye çıkardı ve sarı lacivertli formayla ilk golünü attı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çift forvet tercihi sonrasında iki oyuncunun da ağları havalandırması herkesi memnun etti.

SON DAKİKA